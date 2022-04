Die Nervosität an den Aktienmärkten war auch zur Wochenmitte deutlich zu spüren. Die DIW-Konjunkturprognose wie auch der russische Erdgas-Lieferstopp für Polen und Bulgarien drückten auf das Sentiment der Anleger, zudem ging in der Folge auch der Preis für Erdgas wieder nach oben. Zu Handelsschluss lagen der Deutsche Aktienindex DAX leicht im Plus, was auch einer freundlichen Wall Street zu verdanken war. Bei den Einzelwerten gab die Aktie der Deutschen Bank nach den Geschäftszahlen deutlich nach, während die Titel von Thyssenkrupp freundlich ...

