Giga Carbon Neutrality Inc ("GCN"), ein Unternehmen für intelligente gewerbliche Mobilität und saubere Energietechnologie, gab heute bekannt, dass es eine Absichtserklärung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Admiral Corporation of America Inc ("Admiral") und ihren Tochterunternehmen unterzeichnet hat. Admiral, 1924 als Transformer Corporation of America gegründet und 1934 von seinem Gründer Ross Siragusa neu aufgestellt und umbenannt, ist während seines fast 100-jährigen Bestehens weltweit führend bei Haushaltsgeräten und Elektronik. Mit der Eingliederung in die GCN-Unternehmensgruppe diversifiziert Admiral in das schnell wachsende Nachhaltigkeitsgeschäft und bietet Lösungen für E-Mobilität, Aufladung und Energiespeicherung an.

Nach dem Vollzug der Übernahme wird GCN seine neuen Energiemobilitätslösungen sowohl batterie- als auch wasserstoffbetriebene Logistikfahrzeuge, Spezialfahrzeuge und Busse sowie seine mobilen und stationären Energiespeicherungskapazitäten in die Tochtergesellschaft von Admiral, Admiral America Energy Inc ("AAE"), integrieren.

Richard Martin, CEO von Giga Carbon Neutrality, kommentierte:

"Mit dieser Vereinbarung kommt die historische und beliebte Marke Admiral in die GCN-Familie. Wir freuen uns, dass wir damit den vertrauenswürdigen Namen Admiral mit der weltweiten Mission von GCN verbinden können, die Kohlendioxid-Emissionen im gesamten Spektrum der mit alternativer Energie angetriebenen Fahrzeuge zu senken."

Über Giga Carbon Neutrality (www.gigacarbonneutrality.com)

Giga Carbon Neutrality ist ein Unternehmen für saubere Energie und Technologie im Nutzfahrzeugbereich, das den Betrieb sauberer, zuverlässiger Fahrzeugflotten für industrielle und gewerbliche Transportunternehmen vereinfacht. Das Portfolio von GCN umfasst batterieelektrische Fahrzeuge und mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellenfahrzeuge und -Schiffe sowie entsprechende Infrastruktur für das Speichern, Laden und Tanken sauberer Energieträger.

Über Admiral (www.admiral-america.com), (www.admiral.energy)

Der Einstieg von Admiral in die Elektrogerätebranche begann 1934. Im April 1944 erhielt Admiral von der US-Regierung die Auszeichnung "Excellence" für seine Produktionsanstrengungen während des Zweiten Weltkriegs. Das Motto der Marke war "Admiral first". Admiral America Energy Inc. plant eine Neuausrichtung auf batterieelektrische Elektrofahrzeuge (Battery Electric Vehicle, BEV) und Brennstoffzellenfahrzeuge (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV) und will mehrere saubere Energielösungen in den Bereichen Elektroantrieb, Wasserstoff-Brennstoffzellen und Methanol bieten, um ein umfassendes Ökosystem im gewerblichen Verkehr mit sauberer Energie zu ermöglichen.

