Einen echten Frühstart legt heute Exxon Mobil auf das Parkett. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund drei Prozent. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 84,81 USD. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Kursverlauf von Exxon Mobil der letzten drei Monate.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund sechs Prozent zum Monatshoch. Bei 89,80 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung. ...

