Prag (ots/PRNewswire) -- Der "EndoRunner" ist ein mobiler Hub mit den neuesten Innovationen in der Endoskopie von Fujifilm- Fujifilm hat heute den Startschuss für die EndoRunner Tour gegeben. Der EndoRunner wird Krankenhäuser und Konferenzen in ganz Europa besuchen, um Endoskopiker mit Schulungen und Trainings zu unterstützen- Das mobile Hub wird auf den ESGE-Tagen vorgestellt, während eine neue Studie die Prioritäten der Endoskopiker bei der Bewältigung der Herausforderungen in der Endoskopie aufzeigt. 74 % der Befragten gaben an, dass verbesserte Schulungsmöglichkeiten vor Ort den Endoskopiediensten zugutekommen würdenFujifilm hat heute auf den ESGE-Tagen das erste mobile Schulungszentrum seiner Art vorgestellt, das dazu beitragen soll, einige der größten Herausforderungen in der Endoskopie zu bewältigen, da neue Untersuchungen die Besorgnis der Endoskopiker über die Auswirkungen der Pandemie auf die Krebsversorgung zeigen.Die Umfrage unter Endoskopikern und Gastroenterologen aus ganz Europa wurde von Sermo im Auftrag von Fujifilm durchgeführt. Auf die Frage nach den größten Herausforderungen in der Endoskopie nannte fast die Hälfte der Befragten den Druck auf die Arbeitskräfte und fast ein Drittel das Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für das medizinische Personal. Knapp drei Viertel (73 %) gaben an, dass es wahrscheinlich eine "tickende Zeitbombe" von Krebspatienten gibt, die nach Covid-19 auf eine Diagnose und Behandlung warten, während fast acht von zehn (78 %) angaben, dass sie befürchten, dass Patienten aufgrund von Covid-19 Krebserkrankungen in einem fortgeschritteneren Stadium haben werden, die schwerer zu behandeln sind.Auf die Frage, welche technologischen Entwicklungen den Endoskopiediensten zugute kämen, nannten fast drei Viertel (74 %) bessere Schulungsmöglichkeiten vor Ort und mehr als zwei Drittel (67 %) eine bessere praktische Unterstützung durch die Hersteller. Covid-19 hatte erhebliche Auswirkungen auf das Lernen: Mehr als zwei Drittel (67 %) gaben an, dass sich die Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung verringert hätten.Fujifilm hat die Herausforderungen, denen sich Endoskopiker gegenübersehen, erkannt und den EndoRunner entwickelt, ein mobiler Hub mit dem gesamten Portfolio an Endoskopielösungen, das zu den Klinikern reist, um deren Ausbildung zu unterstützen. Dies hilft den acht von zehn Befragten (81 %), die angaben, dass sie mehr persönliche Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten durch die Hersteller schätzen würden, und den drei Vierteln (75 %), die angaben, dass sie es vorziehen würden, wenn die Hersteller an ihren Arbeitsplatz kämen, um Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen. Der EndoRunner umfasst zunächst etwa zwanzig verschiedene flexible Endoskope und mehr als fünfzig verschiedene therapeutische Geräte für alle Arten von Anwendungen.Künstliche Intelligenz (KI) wird auch von Klinikern befürwortet: 80 % sagen, dass KI in der Endoskopie die Diagnosefähigkeit verbessern wird, und 69 %, dass sie die Ergebnisse für die Patienten verbessern wird. Die Fujifilm Eluxeo Ultra-Plattform umfasst CAD EYE mit AI-Technologie, die auch im EndoRunner enthalten sein wird. Es nutzt Deep-Learning-Technologien, um Fachkräfte im Gesundheitswesen bei der effizienten Entscheidungsfindung zu unterstützen, was sich positiv auf ihre Arbeitsbelastung und ihre Fähigkeit auswirkt, eine gute Patientenversorgung zu gewährleisten.Am ersten Tag der ESGE Days 2022 um 10:30 Uhr werden der Senior Vice President von Fujifilm, Herr Masaharu Fukumoto, und der Vizepräsident, Herr Takemasa Kojima, gemeinsam mit dem Präsidenten der ESGE, Professor Helmut Messmann, den Hub offiziell eröffnen und die Fujifilm EndoRunner Tour starten.Kliniker in ganz Europa sind eingeladen, einen Besuch des EndoRunner unter Fujifilm-endorunner.com. (http://fujifilm-endorunner.com/) anzufordern.Dominik Vollbach, European Marketing Manager bei Fujifilm Europe, sagt dazu:"Unsere neue Studie zeigt deutlich die Besorgnis der Endoskopiker über die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheitsdienste. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass verbesserte Schulungsmöglichkeiten vor Ort und eine stärkere praktische Unterstützung durch die Hersteller den Endoskopiediensten auch in Zukunft zugutekommen werden. Aus diesem Grund haben wir unsere neueste hochmoderne Innovation auf den Markt gebracht - den EndoRunner.Der EndoRunner wird direkt in Krankenhäuser und zu Konferenzen reisen, um Klinikern die Möglichkeit zu geben, unsere Endoskopielösungen zu nutzen. Er wird dazu beitragen, die Beschränkungen der orts- und zeitgebundenen Ausbildung zu überwinden und einige der größten Herausforderungen zu bewältigen, denen sich Endoskopiedienste gegenübersehen.Fujifilm bietet diagnostische und therapeutische Technologien an, von Geräten bis hin zu Dienstleistungen und Schulungen, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Wir sind ein Partner für alle Fachkräfte im Gesundheitswesen, die marktführende Produkte und Dienstleistungen benötigen, und stehen ihnen mit Stolz zur Seite."Helmut Messmann, Präsident der ESGE, sagte:"Die Europäische Gesellschaft für Gastrointestinale Endoskopie ist stolz darauf, dass Fujifilm die ESGE-Tage für die Einführung des EndoRunner gewählt hat. Herzlichen Glückwunsch an Fujifilm für eine fantastische Innovation, die Kliniker bei der Wiederherstellung von Endoskopiediensten nach der Pandemie unterstützen wird. Nach zwei außergewöhnlichen Jahren sind die ESGE-Tage in Prag das erste Mal, dass sich Endoskopiker aus ganz Europa zu praktischen Kursen und persönlichen Gesprächen treffen können. Wir freuen uns darauf, den EndoRunner auf der Konferenz in Aktion zu sehen, bevor er auf seine Reise durch Europa geht und das Ziel der ESGE unterstützt, Endoskopiker zu schulen und auszubilden."Alle Zahlen stammen, sofern nicht anders angegeben, von SERMO. Die Gesamtstichprobe umfasste 302 Endoskopiker, GI-Schwestern, GI-Chirurgen und GI-Spezialisten aus dem Vereinigten Königreich (61), Frankreich (60), Spanien (60), Italien (61) und Deutschland (60).Informationen zu FUJIFILM Europe GmbHDie FUJIFILM Europe GmbH (Düsseldorf) fungiert als strategischer Hauptsitz für die Region und unterstützt ihre Konzerngesellschaften in Europa durch die Entwicklung von Marketing- und Unternehmensstrategien. Fujifilm verfügt über mehr als 50 Konzerngesellschaften und Niederlassungen in Europa und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service. In ganz Europa bedient das Unternehmen eine Reihe von Branchen, darunter die Medizintechnik, Grafiksysteme, Elektronikmaterialien, Chemikalien, optische Geräte, Aufzeichnungsmedien und Fotografie. In den letzten zehn Jahren hat sich das Unternehmen verstärkt auf das Gesundheitswesen konzentriert und blickt auf über 80 Jahre Erfahrung in der Entwicklung medizinischer Bildgebungsverfahren zurück. Heute bietet Fujifilm das gesamte Produktspektrum für die Patientenversorgung an, von der Prävention bis hin zu Diagnose- und Therapielösungen.Informationen zu SERMOSermo ist das größte Unternehmen für die Sammlung von Gesundheitsdaten und eine soziale Plattform für Ärzte, die 1,3 Millionen Fachleute aus dem Gesundheitswesen in 150 Ländern erreicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter sermo.com.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1806341/Fujifilm.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1496681/Fujifilm_Logo.jpgPressekontakt:Kontaktieren Sie Francesca Forrester Wood unter eluxeo@lexcomm.co.uk oder +44 7534 160828Original-Content von: Fujifilm, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162824/5207367