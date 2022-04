Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Die weltweit größte Fantasy-Sport-Plattform hat aufgrund des messbaren Erfolges den Ausbau der Partnerschaft mit Volt Active Data bekannt gegeben.Volt Active Data, die einzige Datenplattform für Unternehmen, die den Echtzeitanforderungen der heutigen hochkarätigen Gaming- und transaktionsintensiven Technologieunternehmen gerecht wird, hat heute bekannt gegeben, dass Dream11, die weltweit größte Fantasy-Sport-Plattform, ihren Vertrag mit Volt erweitert hat.Dream11 hat über 130 Millionen aktive Nutzer und kann in Spitzenzeiten aktuell bereits die Nachfrage von 10 Millionen gleichzeitigen Nutzern befriedigen. Dream11 begann mit Volt in der IPL-Saison 2018 und entschied sich auf Grund des Erfolges mit der Technologie - unter anderem aufgrund der niedrigen Latenz, des hohen Durchsatzes und der Betriebszeitgarantie der Volt-Plattform - für eine Vertiefung der Beziehung mit Volt und eine breitere Nutzung der Volt Active Data Platform."Dies ist eine Win-Win-Situation für Dream11 und Volt", sagte David Flower, CEO von Volt Active Data. "Die Erweiterung stellt nicht nur eine weitere Bestätigung der Volt Active Data Platform als Marktführer in der Echtzeit-Datentechnologie dar, sie ist auch ein entscheidender Schritt für Dream11, da sie ihre Plattform für das explosive Wachstum, das sie derzeit erleben und noch erleben werden, zukunftssicher macht."Volt bietet die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung, die Millionen von Sportfans verlangen, die während der IPL an Fantasy-Wettbewerben teilnehmen wollen. Ob unter Freunden oder unter einer Million anderer Fans, die ihr Können und ihr Wissen über Cricket unter Beweis stellen wollen, die niedrige Latenz von Volt, selbst bei großen Verkehrsspitzen (direkt nach dem Wurf) ermöglicht es Dream11, den Fans das beste Fantasy-Erlebnis zu bieten. Dadurch konnte Dream 11 in Indien die erste Wahl für Fantasy-Sportarten werden."Mit der IPL-Saison 2022, die neue Rekordzahlen verspricht, wussten wir, dass dies der perfekte Zeitpunkt war, um unsere strategische Beziehung mit dem Volt Active Data Team zu intensivieren", sagte Dream11 CTO Amit Sharma. "Bei Dream11 stehen eine großartige Benutzererfahrung, datengesteuerter Ansatz und modernste Technologie immer im Mittelpunkt. Die Datenmuster, mit denen wir während der IPL konfrontiert sind, sind sehr differenziert und Volt ist die einzige Plattform, die uns helfen kann, diese technischen Herausforderungen zu meistern."Informationen zu Volt Active DataVolt Active Data ermöglicht es Unternehmensanwendungen, Daten im einstelligen Millisekundenbereich aufzunehmen, zu verarbeiten und zu nutzen, um neue Umsatzquellen zu erschließen und Umsatzverluste zu verhindern. Mit branchenführenden Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Finanzen, Gaming und vielen anderen Branchen ist die Volt Platform einzigartig positioniert, um die Go-to-Technologie für jedes Unternehmen zu sein, das die Vorteile von 5G, IoT und was auch immer als nächstes kommt, voll ausschöpfen möchte. Erfahren Sie mehr unter voltactivedata.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805076/Volt_Active_Data_Logo.jpgPressekontakt:Nina Pfister,Voltdb@escalatepr.com,T: 781-929-5620Original-Content von: Volt Active Data, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162826/5207376