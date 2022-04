LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Macron und Frankreich:

"Bei den Parlamentswahlen am 12. und 19. Juni ist die Situation komplizierter als bei der Präsidentschaftswahl. Anders als in Deutschland bei Wahlen für den Bundestag, gilt auch hier ein Mehrheitswahlrecht mit zwei Wahlgängen. Ähnlich wichtig wie die Stärke einer Partei ist ihre Fähigkeit, Bündnisse für die Stichwahl zu schmieden oder vielen Wählern als das deutlich kleinere Übel zu erscheinen. Emmanuel Macrons Partei "La République en Marche" ist es in den vergangenen Jahren nicht gelungen, sich bei Kommunal- und Regionalwahlen zu etablieren. Macrons Kandidaten dürfte es zudem nun schwerer als 2017 fallen, Stimmen von Wählern links der Mitte und Sympathisanten der Grünen zu bekommen."/DP/jha