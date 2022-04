FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum russischen Gas-Lieferstopp:

"Seit Moskau Bulgarien und Polen den Gashahn zudrehte, lässt sich nicht mehr darüber streiten, wer Putin besser eingeschätzt hat. Ob gegen Euro oder Rubel: Die Ware wird in seinen Händen wieder zur Waffe. Die Gaslieferungen endeten in der Nacht nach der Konferenz in Ramstein. Dort hatten viele Staaten, darunter Deutschland, erklärt, den Kampf der Ukraine gegen die Invasoren künftig auch mit schweren Waffen zu unterstützen. ... Moskau fürchtet zu Recht, dass die Aufrüstung der ukrainischen Armee mit Großgerät den Kriegsverlauf ändern könnte. ... Nun fährt Putin, um den Westen für die Militärhilfe zu bestrafen und von deren Ausweitung abzuschrecken, auch noch die Gaswaffe auf. Ihr Einsatz soll auch und besonders Staaten wie Deutschland zeigen, dass der Kreml zu allem entschlossen ist, um in der Ukraine zu triumphieren."/DP/jha