Wichtige Punkte Traditionelle Meet-and-Greet-Erlebnisse kehrten letzte Woche in Disneys US-Themenparks zurück. Disney World und Disneyland verzeichnen Rekordumsätze und Betriebsgewinne. Trotz der Vorwürfe, dass das "woke" Disney polarisieren könnte, stehen die Aktien im Wesentlichen dort, wo sie waren, als CEO Bob Chapek vor sechs Wochen zur Gesetzgebung in Florida Stellung bezog. Eingefleischte Fans von Walt Disneys (WKN:855686-2,34 %) Themenparks in den USA beklagen sich häufig darüber, dass sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...