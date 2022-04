Kiew - Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hat die Bürger seines Landes auf einige "sehr schwierige Wochen" eingestellt. Die praktische Umsetzung von zuletzt getroffenen Vereinbarungen und militärischen Schulungen sowie die Logistik von Waffenlieferungen brauchten Zeit, schrieb er bei Facebook.



"Und Russland hat seine Kräfte bereits für eine groß angelegte Offensive in der Ostukraine gebündelt." Die Hilfe für die Ukraine werde zunehmen, aber in den kommenden Tagen müsse man die eigene Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen. Russland sei sich seiner "strategischen Niederlage" bereits voll bewusst, fügte der Verteidigungsminister hinzu. Moskau werde aber dennoch versuchen, der Ukraine "so viel Schaden wie möglich" zuzufügen.



Es werde weitere "Zerstörungen und schmerzhafte Opfer" geben, so Resnikow.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de