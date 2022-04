The Greenery schloss das Jahr 2021 positiv mit einem Umsatz von 954 Millionen EUR und einem Nettogewinn von 8,8 Millionen EUR ab. Letzteres ist eine Verdopplung im Vergleich zu 2020. In einem sehr umkämpften Markt und unter herausfordernden Marktbedingungen konnte The Greenery an der weiteren Verbesserung ihrer Organisation und Optimierung der Dienste arbeiten, die sie ihren Partnern in der...

