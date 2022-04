European Bioplastics, die Vereinigung, die die Biokunststoffindustrie in Europa repräsentiert, freut sich, die Ernennung von Maria Negut zu der neuen Leiterin für EU-Angelegenheiten bekannt zu geben. Sie nahm ihren Posten am 14. März 2022 auf und wird in Brüssel angesiedelt sein. European Bioplastics (EUBP) und ihre Mitglieder sind froh, Maria Negut zu dieser Zeit zentraler...

Den vollständigen Artikel lesen ...