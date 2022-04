DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

28.04.2022

Münster, 28 April 2022: Die Vectron Systems AG (Vectron), ein führender Anbieter intelligenter, digitalisierter Kassensysteme bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei legt die Zahlen für das erste Quartal 2022 vor.



Nach der Rechnungslegung IFRS hat Vectron im ersten Quartal einen Umsatz von EUR 6,6 Mio. und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von EUR 0,1 Mio. erwirtschaftet. In den EUR 6,6 Mio. Umsatz waren bereits wiederkehrende Erlöse von EUR 2,0 Mio. enthalten.



Da die Gesellschaft im ersten Quartal des Vorjahres noch nicht nach IFRS, sondern nach HGB bilanziert hat, ist ausschließlich eine Vergleichbarkeit nach HGB möglich. In den Vergleichszahlen für das erste Quartal 2021 wurden bereits die bonVito-Zahlen konsolidiert. Demnach hat Vectron von Januar bis Ende März 2022 nach HGB einen Umsatz von EUR 7,1 Mio. (Vj.: EUR 9,0 Mio.) und ein EBITDA von EUR - 0,1 Mio. (Vj.: EUR 0,6 Mio.) erzielt. Die wiederkehrenden Umsätze verbesserten sich gleichzeitig von EUR 1,5 Mio. auf EUR 2,1 Mio.



Zum Jahresbeginn war das Geschäft der Vectron-Kundschaft massiv durch die COVID-19-Maßnahmen beeinflusst. Diesen Umstand hatte das Management bei der am 01. März 2022 veröffentlichten Jahresprognose aber bereits berücksichtigt.







