GAS-EMBARGO - Ein sofortiger Ausstieg aus der russischen Gasversorgung hätte für Deutschland gravierende Folgen, wäre aber nach Einschätzung von Oliver Bäte, dem Vorstandsvorsitzenden der Allianz, zu verkrafen. "Können wir die Frage bejahen, dass der Krieg einen Tag früher endet, wenn wir kein russisches Gas mehr beziehen? Dann sollten wir es tun. Das würden wir wirtschaftlich sicher überleben, auch wenn wir sofort in eine Rezession gehen und einige größere Unternehmen Schwierigkeiten haben werden", sagte Bäte. (FAZ)

GAS-EMBARGO - Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) fürchtet erhebliche wirtschaftliche Einbußen, sollte Russland die Gas-Lieferungen nach Deutschland stoppen. "Eine gestörte Gasversorgung hätte kaum kalkulierbare Auswirkungen für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes", sagte der BVMW-Bundesvorsitzende Markus Jerger. "Gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben kaum Chancen, ihre Produktion schnell und flexibel zu verlagern." Derzeit sei die Versorgungslage zwar stabil, doch die Einstellung der russischen Lieferungen nach Polen und Bulgarien würden zeigen, "dass wir jederzeit auf das Schlimmste gefasst sein müssen", sagte Jerger. (Funke Mediengruppe)

LNG - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) macht Druck, um die große Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen möglichst rasch zu reduzieren. Gleich vier schwimmende Terminals für Flüssigerdgas (LNG) sollen zur Lösung des Problems beitragen. In wenigen Tagen will Habeck Vollzug melden. Doch es gibt noch Probleme zu lösen: Die Anbindung der Terminals an das Gasnetz ist nicht leicht zu bewältigen. Zugleich stehen hohe Kosten im Raum. (Handelsblatt)

ENERGIEPREISE - Angesichts hoher Energiepreise fordert der Bund der Steuerzahler von der Ampel-Regierung ein breites Maßnahmen-Paket, um die Bürger finanziell zu entlasten. Ziel müsse es sein, die steuerliche Belastung im Energie-Bereich zu senken, sagte Verbandspräsident Reiner Holznagel den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Holznagel schlug unter anderem vor, die Mineralölsteuer auf Treibstoff zu senken. "Zudem fordern wir die weitgehende Abschaffung der Stromsteuer so weit, wie EU-Recht dies zulässt", sagte er. Zur weiteren finanziellen Entlastung der Bürger plädierte der Verbandschef für einen "grundsätzlich reformierten Einkommensteuertarif". (Funke Mediengruppe)

