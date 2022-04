DGAP-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

HelloFresh erzielt in einem starken ersten Quartal 2022 einen Umsatz von fast 2 Milliarden Euro



28.04.2022 / 07:23

HelloFresh erzielt in einem starken ersten Quartal 2022 einen Umsatz von fast 2 Milliarden Euro - Anzahl der aktiven Kund:innen steigt in Q1 2022 weiter auf 8,52 Millionen Kund:innen (+17,0 % im Jahresvergleich, Q1 2021: 7,28 Millionen) - Der Quartalsumsatz erreicht mehr als 1,9 Milliarden Euro (+26,4 % im Jahresvergleich, währungsbereinigt, Q1 2021: 1,44 Milliarden Euro) - Das bereinigte EBITDA für das erste Quartal 2022 beträgt 99,3 Millionen Euro (Q1 2021: 159,2 Millionen Euro), beide Unternehmenssegmente liefern starke Quartale mit positiven AEBITDA-Margen - Starke liquide Bilanzposition und bestätigter Ausblick für 2022 - Andauerndes Engagement für mehr Nachhaltigkeit: ISO 14040-konforme Ökobilanz zeigt, dass HelloFresh-Mahlzeiten nachhaltiger sind als der Kauf von Lebensmitteln im Supermarkt Berlin, 28. April 2022 - HelloFresh SE ("HelloFresh") hat heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. HelloFresh konnte 1,24 Millionen aktive Kund:innen hinzugewinnen und damit die Zahl der Kund:innen auf insgesamt 8,52 Millionen erhöhen. Das entspricht einem Wachstum von 17 % gegenüber dem ersten Quartal 2021. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen ein anhaltend starkes Kund:innenengagement mit einem leichten Anstieg der durchschnittlichen Bestellungen pro Kund:in sowie einen Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts auf 55,1 Euro im Vergleich zum Vorjahr. HelloFresh meldet ein weiteres Rekordquartal in Bezug auf den Umsatz, der ein Allzeithoch von über 1,9 Milliarden Euro erreichte, ein Wachstum von 32,7 % auf Euro-Basis im Vorjahresvergleich und einen Anstieg von 26,4 % auf Basis konstanter Wechselkurse. Beide Unternehmenssegmente haben maßgeblich zu diesem Wachstum beigetragen. Im ersten Quartal 2022 erzielte HelloFresh einen absoluten Deckungsbeitrag von 482,7 Millionen Euro (+18,7 %, Q1 2021: 406,6 Millionen Euro), was einem prozentualen Anteil von 25,2 % am Umsatz entspricht (gegenüber 28,2 % in Q1 2021). Die Entwicklung der Marge ist in erster Linie auf die Preisinflation bei den Zutaten, den anhaltenden raschen Ausbau der Produktionskapazitäten, die damit verbundenen Kosten sowie den Aufbau neuer Geschäftsbereiche und Länder zurückzuführen. Trotz des Anstiegs der Produktionskosten im Jahresvergleich und im Vergleich zu Q4 2021 sind die Produktionskosten als Prozentsatz des Umsatzes zurückgegangen, da die Produktivität in den kürzlich fertig gebauten Produktionsstätten ansteigt. Das bereinigte EBITDA für Q1 2022 erreichte 99,3 Millionen. Euro (Q1 2021: 159,2 Millionen Euro) und spiegelt die Entwicklung des Deckungsbeitrags sowie eine Rückkehr zur normalen, saisonalen Marketingaktivität wider, die in Q1 2021 noch durch die COVID-Pandemie und Kapazitätsbeschränkungen beeinträchtigt war. Beide operativen Segmente lieferten ein starkes Quartal mit positiven bereinigten EBITDA-Margen für das erste Quartal 2022: das Segment International mit 5,5 % und das Segment USA mit 7,5 % des Umsatzes. "Unsere unterschiedlichen Märkte, Marken und Geschäftsmodelle haben es uns ermöglicht, ein sehr wechselhaftes makroökonomisches Umfeld zu meistern und unser starkes und profitables Wachstum bis ins Jahr 2022 fortzusetzen. Ich bin sehr stolz auf unsere Teams, die unermüdlich die Messlatte bei der Bereitstellung und Verbesserung des Kund:innenerlebnisses höher setzen und gleichzeitig die makroökonomischen Herausforderungen, die entlang unserer Lieferketten auftreten, abfedern", sagt Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh. "Nachdem wir unser Geschäft in den letzten zwei Jahren verdreifacht haben, sind wir auf einem guten Weg, unsere neuen vertikalen Geschäftsfelder erfolgreich zu erschließen, neue Regionen zu skalieren und die Investitionen in unser Fulfillment-Netzwerk fortzusetzen, um unseren langfristigen Erfolg als hochprofitable integrierte Food Solutions-Gruppe zu sichern." Anhaltend hohe Liquidität in der Bilanz und bestätigter Ausblick für 2022 HelloFresh verfügte zum Ende des ersten Quartals 2022 weiterhin über einen sehr soliden Kassenbestand in Höhe von 795,7 Millionen Euro, obwohl das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 125 Millionen Euro durchführte und 24,8 Millionen Euro für die erste Tranche der Earn-Out-Zahlung aus der Factor-Übernahme zahlte. HelloFresh bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 und erwartet ein Umsatzwachstum für die HelloFresh-Gruppe zwischen 20 % und 26 % auf Basis konstanter Wechselkurse. Das Unternehmen erwartet für die HelloFresh-Gruppe ein bereinigtes EBITDA zwischen 500 und 580 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2022. Fortschritte bei der Nachhaltigkeit: ISO 14040-konforme Studie zeigt, dass HelloFresh-Gerichte nachhaltiger sind als Mahlzeiten aus im Supermarkt gekauften Zutaten HelloFresh hat kürzlich die Ergebnisse einer Ökobilanzanalyse veröffentlicht, die zeigen, dass das Kochen mit HelloFresh wesentlich weniger Emissionen verursacht als die Zubereitung derselben Gerichte mit Zutaten aus dem Supermarkt. In der eingehenden Ökobilanzanalyse wurde der ökologische Fußabdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Feld bis zur Gabel in sieben HelloFresh-Märkten (Deutschland, Österreich, Australien, USA, Belgien, Niederlande und Luxemburg) für verschiedene Mahlzeitenkategorien, einschließlich vegetarischer, Rind- und Hähnchengerichte, analysiert. Bei der Analyse wurde die gesamte Lieferkette einschließlich der Lebensmittelproduktion und -lieferung berücksichtigt. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass eine durchschnittliche Mahlzeit von HelloFresh circa 25 % weniger CO 2 e-Emissionen verursacht als die gleiche Mahlzeit, die mit im Supermarkt gekauften Zutaten zubereitet wird. Daher sind Gerichte von HelloFresh nachhaltiger als die Zubereitung von Mahlzeiten mit Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Dies beweist, dass Kochboxen auf Abruf mit Zutaten in exakten Mengen effizient sind und positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Weitere Informationen finden Sie im kürzlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht von HelloFresh. Ausgewählte Leistungskennzahlen HelloFresh-Gruppe Q1 2022 Q1 2021 Y-o-Y Aktive Kund:innen in Mio. 8,52 7,28 17,0% Anzahl Bestellungen in Mio. 34,57 29,28 18,1% Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 287,3 239,1 20,2% USA Q1 2022 Q1 2021 Y-o-Y Aktive Kund:innen in Mio. 4,25 3,69 15,2% Anzahl Bestellungen in Mio. 17,44 15,10 15,5% Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 135,9 113,9 19,3% International Q1 2022 Q1 2021 Y-o-Y Aktive Kund:innen in Mio. 4,27 3,59 18,9% Anzahl Bestellungen in Mio. 17,13 14,20 20,6% Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 151,4 125,1 21,0% Operative Kennzahlen HelloFresh-Gruppe Q1 2022 Q1 2021 Y-o-Y Umsatz in Mio. Euro 1.915,4 1.442,9 32,7% Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse 1.824,2 1.442,9 26,4% Deckungsbeitragsmarge in Mio. Euro* 482,7 406,6 18,7% Deckungsbeitrag in % des Umsatzes* 25,2% 28,2% (3,0 pp) Bereinigtes EBITDA in Mio. Euro 99,3 159,2 (37,6 %) Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes 5,2% 11,0% (5,8 pp) USA Q1 2022 Q1 2021 Y-o-Y Umsatz in Mio. Euro 1.100,0 802,4 37,1% Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse 1.023,9 802,4 27,6% Deckungsbeitragsmarge in Mio. Euro* 300,0 233,6 28,4% Deckungsbeitrag in % des Umsatzes* 27,2% 29,1% (1,9 pp) Bereinigtes EBITDA in Mio. Euro 83,3 92,5 (9,9 %) Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes 7,5% 11,5% (4,0 pp) International Q1 2022 Q1 2021 Y-o-Y Umsatz in Mio. Euro 815,3 640,4 27,3% Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse 800,3 640,4 25,0% Deckungsbeitragsmarge in Mio. Euro* 190,0 177,9 6,8% Deckungsbeitrag in % des Umsatzes* 23,2% 27,6% (4,4 pp) Bereinigtes EBITDA in Mio. Euro 45,1 85,3 (47,1 %) Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes 5,5% 13,3% (7,8 pp) *ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung Über HelloFresh HelloFresh SE ist eine globale Food Solutions-Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Über HelloFresh HelloFresh SE ist eine globale Food Solutions-Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh-Gruppe bietet ihre Produkte unter sechs verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kund:innen mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. Das Unternehmen wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien und Japan tätig. Im ersten Quartal 2022 lieferte HelloFresh 287 Millionen Mahlzeiten aus und erreichte 8,52 Millionen aktive Kund:innen. HelloFresh ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird seit September 2021 im DAX (Deutschen Aktienindex) gehandelt. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand und Tokio.



Global Lead Corporate Communications



HelloFresh Group +49 (0) 174 72 35 961



sl@hellofresh.com



www.hellofreshgroup.com

