Auch wenn die betriebliche Krankenversicherung (kurz bKV) noch lange nicht so bekannt ist wie die betriebliche Altersvorsorge, so zeigt die Steigerung der letzten Jahre, dass die bKV an Bedeutung gewinnt. Die Zahl der Beschäftigten, die über eine betriebliche Krankenzusatzversicherung verfügen, hat in den letzten fünf Jahren um rund 80 Prozent zugenommen - konkret in Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...