The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.04.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.04.2022



ISIN Name

IE0000111876 METZLER-METZ.EAST. EUR. A INVESTMENT

LU0212175060 BNPP EO S.TERM BD OPP.DCL INVESTMENT

XS1604199114 NTPC 17/22 MTN

USY7138AAC46 PT PERTAMINA 12/22 REGS

XS1605397394 TC ZIRAAT BANKASI 17/22

XS0775914277 COMMONW.BK AUSTR.12/22MTN

XS1851268463 BPP EU.HLDG. 18/22 MTN

US713448DU90 PEPSICO INC. 17/22 FLR

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de