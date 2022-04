Endlich wieder günstige Kurse!: Manchmal muss man nur Geduld haben…Kupfer-Aktie liefert stark ab! Einstiegs-Niveau wieder erreicht!

Anzeige / Werbung

ACHTUNG: Verschärfungen am der Kupfermarkt lässt die Analysten der US-Großbank Goldman Sachs aufhorchen! Daraufhin wird das 12-Monats-Kupfer-Kursziel um rund 30 % auf 13.000,- USD je Tonne angehoben!

das lässt schon aufhorchen, wenn die Rohstoff-Experten von Goldman einen solch großen Schritt wagen! Auslöser dafür ist Chinas Wirtschaftsstärke. Denn auch im ersten Quartal ist die Wirtschaft im Reich der Mitte um fast fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen! Das ist deutlich mehr als erwartet wurde, vor allem in Anbetracht der "Null Covid'-Strategie, die schon wieder Großstädte lahmgelegt hat. Damit scheint klar, die fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen wirken!

Weiterhin gute Aussichten für Kupfer, denn anziehende Wirtschaftsleistungen, umfangreiche Konjunkturprogramme und die Wende zur "Green Energy' werden die Nachfrage nach Kupfer noch viel weiter explodieren lassen!

Wenn aber das Angebot schon jetzt nicht mehr mit der Nachfrage schritthalten kann, kann man eigentlich nur noch auf volle Läger hoffen. Da aber diese auch schon einen absoluten Tiefststand erreicht haben und nun auch noch die Produktion in den beiden größten Kupferminen Perus durch Proteste der indigenen Bevölkerung zum Erliegen gebracht wurden, wird es langsam richtig spannend! Allein die beiden bestreikten Kupferminen stehen für rund 20 % der peruanischen Kupferproduktion.

Peru ist hinter Chile der zweitgrößte Kupferförderer der Welt. Sollten die Demonstrationen länger anhalten und somit die Förderung längere Zeit unterbrechen, kann das zum vorzeitigen Versiegen der ohnehin schon sehr knappen Lagerbestände führen!

Auch andere Marktbeobachter sehen ein massives Kupferdefizit auf uns zukommen und rechnen deshalb mit Kupfer-Preissteigerungen von um die 50 %. Von den Kupfer-Preissteigerungen werden natürlich gute Kupfer-Aktien exponentiell profitieren und Ihnen unglaubliche Gewinne bescheren!

Libero Copper & Gold (WKN: A2QQQN) kann stellvertretend hierfür genannt werden! Und diese Aktie bietet sogar noch einen Wahnsinns Molybdän-Hebel oben drauf! Denn auch dieser Rohstoff ist rar und zuletzt rasant im Kurs gestiegen!

Auch Molybdän ist im Höhenrausch!

Bei Libero Copper & Gold (WKN: A2QQQN) haben Sie als Investor zudem noch einen sehr gewinnbringenden Molybdän-Joker mit dabei, den Sie auf keinen Fall unterschätzen sollten! Denn auch dieses viel benötigte und interessante Industriemetall explodiert gerade regelrecht!

Quelle: TradingEconomics.com

Für diesen Rohstoff, der für Privatinvestoren schwierig zu handeln ist, eignen sich als Investmentmöglichkeiten am besten Unternehmen die Molybdän im Portfolio haben. Und auch das hat Libero Copper & Gold (WKN: A2QQQN) zu bieten. Seine riesigen Molybdänressourcen sind übrigens noch in keinster Weise in der Unternehmensbewertung berücksichtigt!

Zudem erwarten Rohstoff-Experten wie beim Kupfer auch bei Molybdän weiter stark ansteigende Preise, nicht zuletzt auch aufgrund des Kriegs in der Ukraine und den daraus resultierten Sanktionen gegen Russland!

Die Aktie war zuletzt massiv angestiegen und kurzfristig überkauft! Doch der aktuelle Rücksetzer ermöglicht nun realistischere Kaufkurse! Wer also noch nicht dabei ist oder gerne noch mehr Stücke gehabt hätte, sollte sich auf diesem Niveau nicht zu lange bitten lassen…

Ein genialer Zeitpunkt also sich bei dem guten und günstigen "Green Energy'-Metall-Unternehmen Libero Copper (WKN: A2QQQN) einzukaufen! Diese Firma besticht nicht nur durch ein gutes Portfolio in den besten Minen-Jurisdiktionen der Welt, sondern obendrein noch durch ein nachweisliches Top-Management!

WKN: A2QQQN / TSX-V: LBC

Einige von Ihnen werden Libero Copper (WKN: A2QQQN) vielleicht schon, oder noch, kennen, da wir schon öfter darüber berichtet haben. Diejenigen, die unserer Empfehlung im vergangenen Jahr gefolgt sind, konnten schon Zwischengewinne im dreistelligen Bereich realisieren. Auch diejenigen die von damals noch dabei sind, können sich nach einigen "Aufs und Abs" jetzt wieder über hohe Kursgewinne freuen!

Aber auch wer jetzt kauft oder nachkauft wird schon sehr zeitnah für seinen Mut belohnt, da sich hier gerade ein Nachrichten-Sturm vom feinsten zusammenbraut. Wir rechnen mit "Sturmstärken", die das Potenzial haben, die bisherigen Höchstkurse einfach wegzufegen! Wie wir darauf kommen, erfahren Sie jetzt.

In den besten Jurisdiktionen der Welt zuhause!

Libero Copper (WKN: A2QQQN) exploriert Projekte sowohl im "Golden Triangle' von British-Columbia als auch in Argentinien.

Damit hat sich die Firma Projekte in den besten Jurisdiktionen der Welt optioniert! Allein schon ein Blick auf das "Goldene Dreieck' reicht aus, um zu erkennen, dass hier bereits zig Millionen-Unzen-Kupfer- und Goldvorkommen entwickelt und teilweise schon abgebaut wurden.

Ein gigantisches Kupfer-Molybdän-Projekt zeigt seine Power!

Als gigantische Kupfer-Molybdän-Lagerstätte präsentiert sich Liberos fast 11.400 ha großes Flaggschiff-"Mocoa'-Projekt. Dieses befindet sich nur etwa 10 km von der gleichnamigen etwa 36.000 Einwohner-Stadt (Mocoa) entfernt.

Dieses sich rasant entwickelnde Projekt ist schon längst kein unbeschriebenes Blatt mehr, da schon vor einigen Jahren eine auf die Grube beschränkte Ressource von 636 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 0,45 % Kupferäquivalent bestehend aus 0,33 % Kupfer und 0,038 % Mo ermittelt wurde!

Aus dieser "nachgewiesenen'-Erz-Menge lassen sich rund 4,6 Milliarden Pfund Kupfer (aktueller Materialwert rund 21,5 Mrd. USD) und 511 Millionen Pfund Molybdän (Materialwert rund 12 Mrd. USD) abbauen!

Und wenn wir uns jetzt noch die erst vor wenigen Tagen präsentierten Bohrergebnisse anschauen, kommen wir immer mehr zu dem Schluss, dass dies nur die Anfangsressource sein kann! Sehen Sie selbst.

Newsflow beginnt mit super Meldung!

Im Rahmen des noch andauernden 5.000 m Bohrprogramms veröffentlichte Libero (WKN: A2QQQN) vor wenigen Tagen die ersten Ergebnisse! Und diese ließen Anleger jubeln und den Aktienkurs explodieren. Um rund 100 % legte die Aktie nach der Bekanntgabe der TOP-Ergebnisse zu!

Quelle: StockCharts.com

Und das wundert nicht wirklich, denn die Ergebnisse liegen deutlich über dem, was man eigentlich hätte erwarten können. Zum einen waren die Gehalte mit 0,75 % Cu und 0,114 % Mo schon sehr hoch, aber dann kamen noch die Oberflächennähe (ab nur 139 m) und die Strecke (über 251 m) hinzu. Liebe Leserinnen und Leser, damit hat Libero ein ganz neues Qualitäts-Kapitel aufgeschlagen!

Zudem hören weitere Volltreffer auf die Zahlen: 443 m mit 0,48 % Cu und 0,078 % Mo beginnend ab nur 7 m Tiefe bis in 450 m Tiefe, in dem sogar ein noch höhergradigerer Abschnitt mit 0,60 % Cu und 0,093 % Mo ab 108 m Tiefe über 342 m enthalten ist!

Gesamtmarkt-Korrektur holt Libero Copper auf Ausgangsniveau zurück!

Wie kaum anders zu erwarten, ist im Zuge der Gesamtmarkt-Korrektur auch der Aktienkurs von Lubero Copper wieder auf sein Ausbruchsniveau bei etwa 0,70 CAD zurückgekommen. Natürlich ist es schade, wenn ein Kurs nach solchen MEGA-starken Bohrergebnissen wieder in sich zusammenfällt, aber andererseits war der Anstieg schon sehr rasant und die Kurslücke, die bei der Kursexplosion ab rund 0,70 CDD gerissen wurde, musste früher oder später wieder geschlossen werden.

Quelle: StockCharts.com

Das ist nun schon einmal abgearbeitet, dass man sich nun wieder voll und ganz den Fundamentaldaten und neuen Bohrergebnissen widmen kann!

"Big Red' - ein weiterer BLOCKBUSTER im Projekt-Portfolio!

"Big Red' umfasst 20 aneinandergrenzende "Claims' die sich über eine Gesamtfläche von 26.000 Hektar erstrecken. Direkt das erste Bohrprogramm, das im vergangenen Jahr absolviert wurde, entdeckte das Porphyr-Kupfer-Projekt "Terry'. Bereits jedes weitere Bohrloch war von der Oberfläche bis zum Ende mineralisiert, darunter mit hohen Gehalten von zum Beispiel 0,43 % Kupferäquivalent über 120 m.

Mit "Esperanza' sogar auf den Spuren eines Kurs-Vervielfachers!

Das Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt "Esperanza' befindet sich im produktiven, mit Edel- und Basismetallen angereicherten und bergbaufreundlichen Distrikt "Huachi' in der Provinz San Juan, Argentinien. Dieses Projekt sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden!

Im Jahr 2018 durchschnitt hier eine Bohrung schon 0,78 % Kupferäquivalent über 387 m, beginnend ab der Oberfläche. Schon jetzt weiß man, dass sich die "Esperanza'-Mineralisierung der des "Filo del Sol'-Projekts von Filo Mining stark ähnelt! Was das heißt, erfahren Sie jetzt!

Ein Volltreffer reicht schon für enorme Renditen!

Mit 2,04 % Kupferäquivalent über 73 m bestehend aus 1,19 % Kupfer und 1,06 g/t Gold explodierte der Aktienkurs von Filo Mining von rund 4,- CAD auf zunächst fast 12,- CAD, um dann weiter auf über 23,-CAD zu marschieren!

Bei einem ähnlichen Volltreffer von Libero Copper (WKN: A2QQQN) können wir uns hier einen gleichen Kursverlauf vorstellen! Und "Esperanza' hat sehr viele Übereinstimmungen mit "Filo del Sol'!

Libero Copper an der Börse!

Libero Copper ist an der kanadischen TSX-Venture-Börse unter dem Kürzel LBC und in Deutschland unter der WKN: A2QQQN handelbar. Das schuldenfreie Unternehmen hat derzeit 63,5 Mio. Aktien ausstehend, was bei einem aktuellen Aktienkurs von rund 0,70 CAD zu einer Marktkapitalisierung von gerade einmal lächerlichen rund 44,5 Mio. CAD führt.

Neben dem Ankerinvestor Anglo Asian, der 19,8 % am Unternehmen hält, zählen das Management mit rund 5,2 % und B2Gold mit 3,3 % zu den größten Aktionären.

Dank der 8,3 Mio. CAD Finanzierungsrunde von Ende Januar und vorher gehaltenen Barbeständen hat Libero jetzt genügend Bargeld, um alle diesjährigen Explorationsarbeiten und Kosten problemlos zu bestreiten!

Libero Copper - die Highlights sprechen für sich!

Mit seinem extrem hohen Kupferanteil im Portfolio profitiert das Unternehmen maximal von der boomenden E-Mobilität PLUS Infrastrukturprogramme!

Absolut hochgradige, unerforschte Kupfer-Gold-Molybdänprojekte im "Hotspot' des kanadischen "Golden Triangle' und Argentinien!

Pro Mining eingestellte Regionen mit sehr guter Infrastruktur! Im "Goldenen Dreieck' hat die Regierung massiv in Infrastruktur investiert!

Spitzenmanagement mit nachweislichen Erfolgen für die Aktionäre!

Finanziell für das laufende Jahr bestens finanziert!

Extrem starker "Newsflow' erwartet! Bohrergebnisse können den Aktienkurs täglich weiter explodieren lassen!

Mit Gold, Kupfer und Molybdän in den angesagtesten Rohstoffen aktiv!

Extrem niedrige Marktkapitalisierung von rund 50 Mio. CAD!

Für 2022 voll durchfinanziert!

Fazit: Alles da was man für weiter steigende Kurse benötigt !

Libero Copper & Gold (WKN: A2QQQN) ist eine Aktie mit starkem Nachholpotenzial! Während viele Kupfer-Aktien schon heiß gelaufen sind, legt Libero gerade erst richtig los. Das gilt sowohl bei der Exploration auf dem "Flaggschiff'-Projekt "Mocoa' als auch bei der Aktienkurs-Performance. Es ist unglaublich, wie günstig dieser Spitzenwert noch bewertet ist. Da drängt sich ein Investment geradezu auf - insbesondere auf dem aktuellen Korrekturniveau!

Auch das Marktumfeld für Kupfer ist weiterhin hervorragend, so dass von einer größeren Korrektur im Metall derzeit nicht auszugehen ist. Dagegen spricht nämlich, die extrem niedrigen Lagerbestände und die E-Mobilität und Infrastrukturprogramme. Diese riesigen Kupferschlucker-Programme, nehmen gerade erst Fahrt auf!

Alles in allem betrachtet, könnte sich Libero Copper & Gold (WKN: A2QQQN) als eine sehr erfolgreiche Geschichte des gestandenen Managements entpuppen. Für uns ist die Firma immer noch ein "Vervielfacher'-Kandidat!

Sichern Sie sich deshalb also ein paar Stücke zu den aktuell niedrigen Kursen. Denn schon mit jedem weiteren Bohrergebnis kann die Aktie auf dem Wunschzettel vieler kleiner und großer Investoren landen. Und nicht vergessen, nach "Mocoa' kommt vermutlich direkt der "Filo del Sol' Mitbewerber "Esperanza' dran!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

