Die AO Arena wird für 63 Mio. USD in mehreren Etappen umgebaut, um den historischen Veranstaltungsort für Live-Unterhaltung als eine von Europas "Bastionen für exzellente Darbietungen" weiter aufzuwerten

ASM Global, der weltweit führende Anbieter von Unterhaltungserlebnissen, Veranstaltungsorten und Event-Strategien, hat einen Plan zur Umgestaltung der AO Arena in Manchester in Höhe von 63 Millionen US-Dollar angekündigt, der in diesem Sommer anläuft. Dieser Plan wird die Spitzenposition des Veranstaltungsortes für Live-Unterhaltungserlebnisse durch die Erweiterung der Infrastruktur auf den neuesten Stand der Technik und innovative Gästeangebote erheblich verbessern und die legendäre Arena in die Zukunft transportieren.

AO Arena, Manchester (Photo: Business Wire)

Die AO Arena in Manchester liegt mitten in der Stadt und ist eine der meistbesuchten Indoor-Arenen der Welt. In ihrer fast 30-jährigen Geschichte hat sich die Arena zu einem beliebten und legendären Wahrzeichen Manchesters, zu einem unverzichtbaren Veranstaltungsort für Künstler und zu einem bei den Fans sehr beliebten Ort für Live-Unterhaltung der Spitzenklasse entwickelt. Offizielle Vertreter der AO Arena werden weitere detaillierte Pläne in den kommenden Monaten bekannt geben.

Chris Bray, EVP für Europa bei ASM Global,sagte: "Die AO Arena ist einer der weltweit bekanntesten Veranstaltungsorte und ein sehr beliebter Teil der vielfältigen Kultur und Geschichte von Manchester. Sie bietet seit über zwei Jahrzehnten Unterhaltungserlebnisse von Weltklasse. Da wir uns unserem 30-Jahr-Jubiläum nähern, wird dieses ambitionierte Projekt nicht nur ihre Stellung als führenden Veranstaltungsort in Sachen Live-Unterhaltung festigen, sondern ihre Marktführerschaft im Bereich der Live- und Fan-Erlebnisse für die nächsten 30 Jahre weiter ausbauen. Wir sind stolz darauf, weiter in Manchesters Zentrum zu investieren.

In einer ersten Phase werden wir unsere Stehplatzkapazitäten erweitern, um diese historische Arena noch mehr Gästen zugänglich zu machen. Darüber hinaus werden wir neue Besucherlounges einrichten und in ein verbessertes Erlebnis in der Vorhalle investieren. Unsere Künstler werden in einen völlig neuen Künstlercampus im hinteren Bereich der Arena eintreten, der seinesgleichen sucht."

Zu den weiteren großen Entwicklungen gehören neue Arena-Eingänge, welche die Besucher willkommen heißen, und neue Premium-Sitzplätze, die den Veranstaltungsort zu einem gehobenen Erlebnis machen werden.

Das umfangreiche Upgrade des Campus hinter den Kulissen der AO Arena umfasst eine komplette Überarbeitung des Backstage-Bereichs für Künstler, Produktion und Crew. Dies beinhaltet neue Künstlergarderoben und Produktionsbereiche, einen Green Room von Weltrang mit Meet-and-Greet-Einrichtungen, ein komplett überarbeitetes Catering für die Crew sowie erstklassige Konnektivität und Technologie.

Aufgrund der zügigen Planung von ausverkauften Großveranstaltungen im Jahr 2022 mit Auftritten von Billie Eilish, Dua Lipa, Diana Ross, Alicia Keys, Swedish House Mafia, Snoop Dogg, George Ezra usw. wurden die Pläne bereits zur Umsetzung vorangetrieben.

Jen Mitchell, General Manager der AO Arena,sagte: "Es ist eine wirklich spannende Zeit für die AO Arena. Wir können nicht nur die Gäste nach zwei herausfordernden Jahren mit einem Programm voller Weltklasse-Acts und -Unterhaltung wieder willkommen heißen, sondern wir können jetzt auch den ersten Teil der Pläne von ASM Global für die Umgestaltung der Arena bekannt geben. Dadurch wird das Erlebnis für jeden, der die Arena betritt, verbessert, einschließlich der Künstler, der Produktion, der Crew und unserer Mitarbeiter, die sich sehr anstrengen, um hier in Manchester etwas Magisches zu schaffen."

Die im Jahr 1995 eröffnete Arena war der erste überdachte Veranstaltungsort in Großbritannien, der mit einer 360-Grad-Bestuhlung gebaut wurde. Die Arena mit einem Fassungsvermögen von 21.000 Plätzen zieht jährlich mehr als eine Million Besucher an und wurde bei den Stadium Business Awards mit dem prestigeträchtigen Preis "Venue of the Year" (Veranstaltungsort des Jahres) ausgezeichnet. Zahlreiche musikalische Talente sind in der Arena aufgetreten, von den Led-Zeppelin-Legenden Jimmy Page und Robert Plant über die Rolling Stones und Pavarotti bis hin zu Dua Lipa und Lady Gaga sowie einheimische Künstler aus Manchester wie Take That, Oasis, Elbow, New Order und The Courteeners. Der Veranstaltungsort war bereits Austragungsort der Commonwealth Games 2002, der FINA-Schwimmweltmeisterschaften 2008 und internationaler Boxkämpfe von Mike Tyson, Anthony Joshua, Tyson Fury, David Haye, Joe Calzaghe und den regionalen Champions Ricky Hatton, Amir Khan und Anthony Crolla.

