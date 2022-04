Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern den ersten Tagesgewinn der Woche gefeiert. Zeitweise rutschte der DAX zwar unter 13.600 Punkte. Größtenteils hielt er sich allerdings in der Gewinnzone. Am Ende schloss er knapp 0,3 Prozent höher bei 13.793 Zählern. Marktidee: SAP SAP hat in der vergangenen Woche Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Vor allem die Gewinnentwicklung kam am Markt nicht gut an. Die Aktie von SAP steht schon seit längerem unter Druck. Aus technischer Sicht gibt es jetzt allerdings Hoffnung auf eine Erholung. Um die ersten Anzeichen zu bestätigen, muss der Kurs aber erst über einen wichtigen Widerstand steigen.