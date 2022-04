INNOVATIVE REAKTION UNTERSTÜTZT ZUKÜNFTIGE REAKTIONEN AUF ÄHNLICHE BEDROHUNGEN DURCH PANDEMIEN

Veröffentlichung erster Ergebnisse des CDC SARS-CoV-2 U.S. Variant Surveillance Program

Sequenzierung positiver COVID-Proben zur Überwachung hinsichtlich Varianten in der Bevölkerung

Probenverarbeitung mittels branchenweit erster EUA-Speichelentnahme- und Test-Methode für SARS-CoV-2

Infinity BiologiX LLC d/b/a Sampled, ein SMART Lab der nächsten Generation, und Co-Autoren berichten über die Ergebnisse des Überwachungsprogramms der US-Behörde CDC für SARS-CoV-2-Varianten (CDC SARS-CoV-2 Variant Surveillance Program).

In Mai 2020 erhielt Sampled die erste Speichel-basierte Zulassung für die Anwendung in Notfallsituationen (Emergency Use Authorization, EUA) für einen branchenweit führenden COVID-19-Test. Seitdem hat Sampled über 12 Millionen Proben untersucht. Im März 2021 beauftragten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Sampled und andere große kommerzielle Diagnostik-Labore mit der Sequenzierung des Virusgenoms von SARS-CoV-2-positiven Patientenproben in den gesamten USA. Im Rahmen dieses Programms hat Sampled über 100.000 SARS-CoV-2-Genome sequenziert. In der jüngst veröffentlichten und von Goswami und Sheldon et al. mitverfassten Peer-Review-Studie, die in der Fachzeitschrift BMC Infectious Disease unter dem Titel "Identification of SARS-CoV-2 variants using viral sequencing for the Centers for Disease Control and Prevention genomic surveillance program" erschienen ist, betonen die Autoren die Bedeutung der Sequenzierungsplattform, Probenentnahmemethoden und RT-PCR-Ergebnisse als Orientierungshilfe für die Maßnahmen zur Varianten-Überwachung.

"Diese Überwachungsstudien, die genetische Veränderungen von SARS-CoV-2 untersuchen, werden von den CDC als kritisch eingestuft und beeinflussen viele Aspekte der öffentlichen Gesundheit, wie beispielsweise die Übertragung, Schwere der Erkrankung, Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe. Die Arbeit mit branchenführende Sequenzierungstechnologien und -protokollen, wie Illumina COVIDSeq, war für die Umsetzung dieser Initiativen von entscheidender Bedeutung", so Shareef Nahas, Chief Scientific Officer bei Sampled und der korrespondierende Autor.

"Diese Studie zeigt, wie wichtig es ist, dass sich Wissenschaftler gemeinsam um innovative Lösungen für Ereignisse mit Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit bemühen. Als Unternehmen konzentrieren wir uns auf die Lagerung, Verwaltung, Analyse, wissenschaftliche Untersuchung und den Transport von biologischen Proben mithilfe unseres SMART Lab-Konzepts, damit Innovatoren im Gesundheitsbereich schneller und einfacher die Gesundheit von Menschen verbessern können", so Robin Grimwood, Chief Executive Officer, Sampled.

Die Studie ist nun öffentlich zugänglich und kann direkt von der BMC Infectious Diseases-Website unter https://rdcu.be/cL6fu heruntergeladen werden. Diese Forschungsarbeit leistet einen wichtigen Beitrag für künftige Reaktionen auf ähnliche Bedrohungen der globalen öffentlichen Gesundheit durch Pandemien. Es handelt sich dabei um die erste Veröffentlichung aus dem CDC SARS-CoV-2 U.S. Variant Surveillance Program.

Über Sampled:

Sampled ist ein Labor der nächsten Generation, das die in allen biologischen Proben enthaltenen wertvollen Daten erschließt. Mithilfe unserer integrierten "SMART Lab"-Dienstleistungen können wir biologische Materialien lagern, verwalten, analysieren, wissenschaftlich untersuchen und transportieren. Damit bieten wir unseren Partnern eine nahtlose Lösung für alle Forschungsproben. Unsere Vision ist eine Welt, in der wir es Innovatoren im Gesundheitswesen ermöglichen, die menschliche Gesundheit schneller und einfacher zu verbessern. Dabei ist unsere Mission, das SMART Lab hinter jeder transformativen Gesundheitsinnovation zu sein. Sampled hat seinen Hauptsitz in Piscataway im US-Bundesstaat New Jersey und unterhält Labore in den USA und Europa sowie Partner-Labore in den Niederlanden, China und Australien.

Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited und Roylance Scientific Limited firmieren unter dem Namen Sampled.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sampled.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220427005863/de/

Contacts:

Mike Thurogood Mike.Thurogood@sampled.com