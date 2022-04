DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Showa-Tag geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Entschlossenheit bekräftigt, die Zinsen in Japan trotz deutlich höherer Inflation nicht steigen zu lassen. Die Zentralbank erklärte, sie werde an jedem Geschäftstag zehnjährige japanische Staatsanleihen zu einer Rendite von 0,25 Prozent kaufen, um sicherzustellen, dass die Rendite dieses Niveau nicht überschreitet. Der Yen fiel auf die Nachricht hin auf etwa 129,80 Yen zum Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit April 2002. Im vierteljährlichen Ausblick der BoJ prognostiziert das Direktorium nun eine Kerninflation ohne frische Lebensmittel von 1,9 Prozent für das bis März 2023 laufende Fiskaljahr. Das käme dem Ziel von 2 Prozent ziemlich nahe und liegt deutlich über der vorherigen Prognose von 1,1 Prozent. Die BoJ prognostiziert ferner, dass die japanische Wirtschaft im laufenden Fiskaljahr um 2,9 Prozent wachsen wird, während im vorangegangenen Bericht noch ein Wachstum von 3,8 Prozent erwartet worden war. Für das bis Ende März 2024 laufende Jahr rechnet die Notenbank mit einem Wachstum von 1,9 Prozent und für das darauf folgende Jahr mit 1,1 Prozent.

TAGESTHEMA II

Samsung Electronics hat für das erste Quartal einen Rekordumsatz und einen Anstieg des Nettogewinns um 59 Prozent verzeichnet. Gestützt wurde das Ergebnis von einer robusten Nachfrage nach Speicherchips und einem guten Verkaufsstart für sein neues Flaggschiff-Smartphone. Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen. Der südkoreanische Technologieriese meldete einen Nettogewinn von 11,3 Billionen Won (etwa 8,9 Milliarden Dollar), gegenüber 7,14 Billionen Won im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 77,8 Billionen Won. Samsung hatte bereits im Zeitraum Oktober bis Dezember 2021 einen Umsatzrekord mit 76,6 Billionen Won erzielt. Die Ergebnisse spiegeln wider, dass die Nachfrage nach Halbleitern aufgrund der anhaltenden Knappheit in den ersten Monaten des Jahres 2022 hoch geblieben ist. Der operative Gewinn im Halbleitergeschäft stieg um 152 Prozent auf 8,45 Billionen Won, während der Umsatz um 39 Prozent auf 26,9 Billionen Won zulegte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q, Whitehouse Station

12:30 Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q, Chicago

13:00 Twitter Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco

13:00 McDonald's Corp, Ergebnis 1Q, Oak Brook

14:00 Mastercard Inc, Ergebnis 1Q, Purchase

22:01 Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q, Seattle

22:02 Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara

22:30 Apple Inc, Ergebnis 2Q, Cupertino

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +1,0% gg Vq 4. Quartal: +6,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +7,3% gg Vq 4. Quartal: +7,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 180.000 zuvor: 184.000

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.223,00 +1,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.210,75 +1,6% Nikkei-225 26.860,33 +1,8% Hang-Seng-Index 20.053,55 +0,5% Kospi 2.663,57 +0,9% Shanghai-Composite 2.952,75 -0,2% S&P/ASX 200 7.348,80 +1,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - In Tokio helfen die Notenbank und der schwächere Yen. Letzterer ist auf ein 20-Jahrestief gesunken, nachdem die Bank of Japan ihre ultraexpansive Geldpolitik bestätigt hat. An den chinesischen Börsen tragen die im ersten Quartal um 8,5 Prozent gestiegenen Industriegewinne zur guten Stimmung bei. Am Vortag war es in Schanghai bereits zu einer 2,5-prozentigen Erholungsally gekommen, nachdem der chinesische Präsident Infrastrukturinvestitionen angekündigt hatte. Auch das wirke weiter stützend, so Händler. Bei den Einzelwerten stehen Quartalszahlen im Fokus. Als solide werden die Daten des Schwergewichts Samsung Electronics in Seoul bezeichnet. Das Unternehmen hat einen 59-prozentigen Nettogewinnanstieg gemeldet. Der Kurs liegt knapp behauptet. LG Chem (+8,2%) profitieren von übertroffenen Markterwartungen, ebenso die Kosmetikaktie Amorepacific (+8,6%). Beim Batteriehersteller Samsung SDI wird der Datenkranz mit einem Plus von 1,4 Prozent quittiert. In Tokio rutschen Kansai Electric Power um 4,8 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einen Nettoverlust für das abgelaufene Fiskaljahr avisiert hat. Der Sensorhersteller Keyence (+5,1%) meldete derweil einen Gewinnanstieg um 54 Prozent. Ebenfalls nach Quartalszahlen legen Daiwa Securities um 3,0 Prozent zu und Shin-Etsu Chemical um 2,7 Prozent. Denso machen einen Satz um fast 9 Prozent, während East Japan Railway um 1,1 Prozent nachgeben. Fuji Electric steigen um 6,1 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Mit einem Kurssprung um über 18 Prozent reagierte die Aktie der Facebook-Mutter Meta Platforms auf durchwachsen ausgefallene Quartalzahlen. Paypal verbesserten sich um knapp 4 Prozent. Für Ford ging es um 1,9 Prozent nach oben. Rivian legten um 1,7 Prozent zu, General Motors um 0,7 Prozent. Der Spielzeughersteller Mattel meldete einen Umsatzanstieg von 19 Prozent auf 1,04 Milliarden Dollar und übertraf mit dem bereinigten Gewinn die Erwartungen. Der Biotechnologiekonzern Amgen setzte im ersten Quartal 2022 mehr um als erwartet und verdiente auf bereinigter Basis auch mehr als geschätzt. Zugleich gab das Unternehmen bekannt, von der Steuerbehörde eine Rechnung über 7 Milliarden Dollar für nicht gezahlte Steuern erhalten zu haben. Der Kurs sackte um 6,2 Prozent ab. Qualcomm legten um 6,4 Prozent zu. Der Halbleiterhersteller Qualcomm berichtete einen Rekordumsatz und übertraf mit diesem wie auch mit dem Gewinn die Analystenerwartungen. Align Technology brachen um über 21 Prozent ein. Der Hersteller von 3D-Scannern für die Zahnmedizin verfehlte auf breiter Front die Konsensschätzungen. LendingClub schossen dagegen um 20 Prozent nach oben. Das Finanzunternehmen hatte den Dreh in die schwarzen Zahlen geschafft und die Erwartungen übertroffen. Discover Financial Services gewannen nach dem Quartalsausweis 1,8 Prozent. Las Vegas Sands (+1,9%) enttäuschte beim Umsatz, schrieb aber wieder schwarze Zahlen. Pinterest stiegen um 8,1 Prozent. Die Online-Pinnwand steigerte den Umsatz um 18 Prozent und verringerte den Quartalsverlust. Gut kamen die Zahlen des Hühnerfleischproduzenten Pilgrim's Pride (+5,1%) an, schlecht die des Autoteilehändlers O'Reilly Automotive (-7,0%).

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.301,93 +0,2% 61,75 -8,4% S&P-500 4.183,92 +0,2% 8,72 -12,2% Nasdaq-Comp. 12.488,93 -0,0% -1,81 -20,2% Nasdaq-100 13.003,36 -0,0% -6,36 -20,3% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 0,99 Mrd 1,00 Mrd Gewinner 1.462 557 Verlierer 1.853 2.759 unverändert 160 132

Gut behauptet - Teilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung auf den starken Rückschlag am Dienstag, wobei aber weiter im Hintergrund Konjunktursorgen schwelten. Bei den Einzelwerten dominierten Quartalszahlen. Microsoft (+4,8%) steigerte Umsatz und Gewinn im dritten Geschäftsquartal überraschend deutlich. Noch deutlicher legten Visa (+6,4%) zu. Die Kreditkartengesellschaft übertraf ebenfalls die Erwartungen. Alphabet (-3,7%) verfehlte jedoch die Umsatzerwartung und meldete überdies einen Gewinnrückgang. Texas Instruments (+0,6%) überzeugte zwar mit den Erstquartalszahlen, doch enttäuschte der Ausblick. Boeing (-7,5%) rutschte sehr viel tiefer in die roten Zahlen als erwartet. T-Mobile US (+3,9%) verdiente im ersten Quartal mehr als geschätzt. General Motors (+1,7%) verbuchte zwar im ersten Quartal einen Gewinnrückgang, bekräftigte aber die Jahresziele. Mattel gewannen 10,8 Prozent. Hier stützten Berichte über mögliches Übernahmeinteresse. Beyond Meat verteuerten sich um 7,5 Prozent, weil das Unternehmen laut Berichten die Partnerschaft mit McDonald's verstetigen könnte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,58 +8,8 2,50 185,5 5 Jahre 2,83 +9,3 2,73 156,7 7 Jahre 2,85 +9,3 2,75 140,5 10 Jahre 2,82 +9,2 2,73 131,0 30 Jahre 2,91 +8,0 2,83 101,0

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen deutlich nach den kräftigen Rückgängen der Vortage. Die Zehnjahresrendite stieg um gut 9 Basispunkte auf 2,82 Prozent. Konjunktursorgen und die politische Großwetterlage hatten die Kurse derAnleihen zuletzt nach oben getrieben. Nun seien Gewinne mitgenommen worden, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:28 % YTD EUR/USD 1,0517 -0,4% 1,0555 1,0600 -7,5% EUR/JPY 136,81 +0,9% 135,60 135,44 +4,5% EUR/GBP 0,8398 -0,2% 0,8416 0,8442 -0,1% GBP/USD 1,2525 -0,1% 1,2541 1,2556 -7,4% USD/JPY 130,04 +1,2% 128,47 127,81 +13,0% USD/KRW 1.272,71 +0,5% 1.266,46 1.265,99 +7,1% USD/CNY 6,6032 +0,6% 6,5606 6,5571 +3,9% USD/CNH 6,6394 +0,8% 6,5895 6,5893 +4,5% USD/HKD 7,8473 +0,0% 7,8463 7,8470 +0,7% AUD/USD 0,7111 -0,2% 0,7123 0,7142 -2,1% NZD/USD 0,6502 -0,6% 0,6562 0,6554 -4,8% Bitcoin BTC/USD 39.362,60 +0,3% 39.229,33 38.652,68 -14,9%

Der Dollar war als Fluchtwährung erneut gesucht. Stützend wirkten daneben die wieder deutlich höheren US-Marktzinsen sowie die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank. Der Dollarindex stieg um 0,7 Prozent. Der Euro rutschte unter 1,06 Dollar. Hier drückten auch die russischen Gaslieferstopps nach Polen und Bulgarien auf die Stimmung bzw. sorgten für Verunsicherung. Im asiatischen Handel am Donnerstag sackt der Yen auf ein 20-Jahrestief ab, nachdem die japanische Notenbank ihre ultraexpansive Geldpolitik bestätigt hat. Der Dollar liegt bei knapp 129,60 Yen, verglichen mit 128,40 am Vorabend. Weiter abwärts geht es auch mit dem Yuan, worin sich Sorgen um eine schwächere Wirtschaftsentwicklung in China spiegeln angesichts der dortigen Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 100,53 102,02 -1,5% -1,49 +37,0% Brent/ICE 103,53 105,32 -1,7% -1,79 +37,3%

Die Ölpreise legten im US-Handel minimal zu. Zwar hatte die staatliche Energy Information Administration einen Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet. Doch andererseits stützte laut Teilnehmern der russische Gaslieferstopp. Im asiatischen Handel am Donnerstag fallen die Preise deutlicher

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.877,43 1.886,41 -0,5% -8,98 +2,6% Silber (Spot) 23,10 23,28 -0,8% -0,18 -0,9% Platin (Spot) 918,25 921,05 -0,3% -2,80 -5,4% Kupfer-Future 4,41 4,46 -1,1% -0,05 -1,0%

Der Goldpreis gab um 1,1 Prozent nach, gedrückt von wiedergestiegenen Marktzinsen und dem deutlich festeren Dollar, der das Gold für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

UKRAINE-BLOG

- In der von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson in der Südukraine haben Soldaten nach ukrainischen Angaben eine Demonstration gewaltsam aufgelöst.

- Mit Russland verbündete Hackergruppen sind laut eines Berichts des US-Technologiekonzerns Microsoft für mehr als 200 Cyberangriffe auf die Ukraine verantwortlich.

JAPAN

Die japanische Industrieproduktion ist im März zum Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen, Ökonomen hatten 0,5 Prozent geschätzt. Der Einzelhandelsumsatz legte zum Vorjahr um 0,9 Prozent zu.

AMGEN

hat von der US-Steuerbehörde IRS eine Rechnung über mehr als 7 Milliarden US-Dollar an unbezahlten Steuern und Strafen erhalten. Das Unternehmen streitet sich mit dem Internal Revenue Service (IRS) um Steuernachzahlungen im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit in Puerto Rico.

AMGEN

hat im ersten Quartal 1,48 (Vorjahr: 1,65) Milliarden Dollar verdient. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,25 Dollar aber über der Konsensschätzung von 4,10 Dollar. Der Umsatz stieg auf 6,2 (5,9) Milliarden Dollar und übertraf damit ebenfalls den Analystenkonsens von 6,07 Milliarden.

FORD

ist auch im ersten Quartal von Lieferengpässen bei Halbleitern und höheren Rohstoffkosten belastet worden. Bei rückläufigen Umsätzen verzeichnete der Konzern wegen einer niedrigeren Bewertung der Beteiligung an dem Elektroautohersteller Rivian sogar einen Milliardenverlust. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält die Ford Motor Co aber fest. Der Umsatz sank um 4,7 Prozent auf 34,5 Milliarden Dollar, wie von Analysten erwartet. Der Verlust belief sich auf 3,1 Milliarden nach einem Gewinn von 3,3 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 38 US-Cent. Analysten hatten 37 Cent prognostiziert.

MATTEL

hat im ersten Quartal 2022 von einer starken Nachfrage profitiert und seine Jahresprognose bekräftigt. Mattel meldete einen Umsatzanstieg von 19 Prozent auf 1,04 Milliarde Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie übertraf mit 8 Cent die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich verdiente Mattel 21,5 Millionen Dollar bzw 6 Cent je Aktie. Im Gesamtjahr 2022 peilt Mattel unverändert ein wechselkursbereinigtes Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent an. Zu einem Bericht des Wall Street Journal, demzufolge Mattel Beteiligungsunternehmen über einen möglichen Verkauf gesprochen haben soll, wollte sich Mattel nicht äußern.

META PLATFORMS

Die Facebook-Mutter ist im ersten Quartal 2022 so langsam gewachsen wie seit seinem Börsengang 2012 nicht mehr. Meta meldete einen Umsatzanstieg um 7 Prozent auf 27,91 Milliarden Dollar, weniger als Analysten mit 28,28 Milliarden Dollar erwartet hatten. Die Werbeeinnahmen lagen mit 27,9 Milliarden Dollar zwar um 6,6 Prozent über dem Vorjahresniveau, zugleich aber unter dem auf 28,3 Milliarden Dollar lautenden Analystenkonsens. Der Nettogewinn fiel das zweite Quartal in Folge, und zwar auf 7,47 von 9,5 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,72 Dollar. Hier hatte die Analystenprognose auf 2,56 Dollar gelautet.

PAYPAL

hat im ersten Quartal 2022 deutlich weniger verdient und seine Jahresprognose gesenkt. Paypal meldete einen Nettogewinn von 509 Millionen Dollar nach 1,1 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Bereinigt ergab sich ein Ergebnis von 88 Cent je Aktie, und damit exakt so viel, wie von Factset befragte Analysten geschätzt hatten. Der Umsatz legte auf 6,5 von 6,0 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten 6,4 Milliarden geschätzt. Für 2022 plant Paypal nur noch mit einem Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent statt 15 bis 17 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet Paypal nun 3,81 bis 3,93 (zuvor: 4,60 bis 4,75) Dollar.

QUALCOMM

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz eingefahren. Der Umsatz stieg 11,16 (Vorjahr: 7,94) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 10,63 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn stieg auf 2,9 (1,76) Milliarden Dollar.Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 3,21 Dollar von 1,90 Dollar. Analysten hatten 2,59 Dollar je Aktie prognostiziert, der Konzern selbst hatte mit 2,80 bis 3,00 Dollar geplant.

TESLA/TWITTER

Mit der Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter hat Milliardär Elon Musk für Schlagzeilen gesorgt - Tweets über den von ihm gegründeten Elektroautohersteller Tesla wird er aber auch künftig von einem Juristen absegnen lassen müssen. Ein Richter wies den Antrag Musks ab, eine frühere Vereinbarung mit der US-Börsenaufsicht SEC aufzuheben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2022 02:19 ET (06:19 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.