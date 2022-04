Mit starken Zahlen hat T-Mobile US am Mittwoch die Anleger überzeugt. Das hat auch der Mutter Deutsche Telekom neuen Schwung verliehen. Der wichtige Wachstumsmotor in den USA bleibt somit das Zugpferd für den DAX-Konzern. Die Analysten zeigen sich sehr zuversichtlich, dass auf dem aktuellen Niveau noch deutlich mehr drin ist.JPMorgan hat das Kursziel etwa mit 26,50 Euro bestätigt, die Einstufung lautet "Overweight". T-Mobile US habe die Erwartungen deutlich übertroffen und den Ausblick angehoben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...