Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -MET Group erweitert sein europäisches Portfolio an erneuerbaren Energien durch die Expansion in den italienischen und spanischen Markt. Das in der Schweiz ansässige Energieunternehmen erwirbt eine 100%ige Beteiligung an fünf neuen Solarstromprojekten in Italien mit einer erwarteten installierten Leistung von 213 MWp und ein baureifes Solarstromprojekt in Spanien mit einer erwarteten installierten Leistung von 50 MWp, wodurch sich das Gesamtportfolio an erneuerbaren Energien auf 714 MWp erhöht.Am 9. Februar und 2. März 2022 unterzeichnete MET Group Anteilskaufverträge mit italienischen Entwicklern, um 100% der Anteile an fünf Greenfield-Photovoltaik-Entwicklungsprojekten in Mittel- und Süditalien zu erwerben. Die Photovoltaik-Kraftwerke werden voraussichtlich im Jahr 2024 baureif sein.Am 7. April erwarb MET Group eine 100-prozentige Beteiligung an einem spanischen 50-MWp-Solarprojekt, das bereits baureif ist. Das Projekt Puerto Real 3 befindet sich in der spanischen Region Andalusien, die für ihre hohe Sonneneinstrahlung bekannt ist. Das Projekt soll im Sommer 2023 den kommerziellen Betrieb aufnehmen.Innerhalb von MET Group wird in der Green Assets Division das nötige Fachwissen und die Unterstützung für die Ausbaustrategie im Bereich der erneuerbaren Energien gebündelt, mit dem ambitionierten Ziel bis 2026 ein Portfolio von 1 GW an erneuerbaren Energien aufzubauen. Das Ziel des integrierten Energieunternehmens ist es, bis 2023 ein Portfolio von 500 MW und weitere 500 MW bis 2026 in Betrieb zu nehmen. MET setzt dabei auf Wachstum im Bereich der Wind- und Solartechnologie in der gesamten Europäischen Union und möchte eine aktive Rolle bei der Energiewende spielen.Christian Hürlimann, CEO Erneuerbare Energien von MET Group, sagte: "Unser Ziel ist es, ein geografisch diversifiziertes 1-GW-Portfolio an erneuerbaren Energien in Europa aufzubauen, und mit diesen Transaktionen sind wir nun auch in den italienischen und spanischen Markt für erneuerbare Energien eingestiegen. Die Expansionsstrategie von MET konzentriert sich auf europäische Märkte, in denen wir bereits vor Ort präsent sind, und baut auf unseren bestehenden Aktivitäten innerhalb der Gruppe auf. Die Vertriebsgesellschaften von MET bieten ihren Kunden bereits Ökostrom und Dienstleistungen an, und der Prozentsatz der Partner, die sich für Produkte aus erneuerbaren Energien entscheiden, nimmt ständig zu. MET Group ist bestrebt, eine nachhaltige Energiezukunft für Europa zu unterstützen."MET Group MET Group ist ein integriertes europäisches Energieunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und Aktivitäten und Vermögenswerten auf den Erdgas- und Strommärkten. MET ist in 13 Ländern durch Tochtergesellschaften, 26 nationalen Gasmärkten und 22 internationalen Handelsplätzen vertreten. Im Jahr 2021 beliefen sich die konsolidierten Umsatzerlöse von MET Group auf 18,1 Mrd. EUR, das Volumen des gehandelten Erdgases betrug 55 BCM.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1805177/Christian_Hurlimann.jpgPressekontakt:balazs.pocs@met.hu,+36 30 313 10 93Original-Content von: MET Holding, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162827/5207489