Die Takkt AG (ISIN: DE0007446007) ist sehr erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Das gilt sowohl für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung als auch für die Umsetzung der neuen Strategie mit den drei Säulen Growth, OneTakkt und Caring. "Das Umfeld war durch den Krieg in der Ukraine, anhaltende Herausforderungen in den Lieferketten und hohe Inflationsraten geprägt. Trotzdem haben wir über alle Aktivitäten hinweg eine exzellente Performance gezeigt und unser Wachstumstempo gesteigert," so CEO der Takkt AG Maria Zesch mit Blick auf das erste Quartal. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag der Umsatz 18,9 ...

