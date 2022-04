Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) hat am Mittwoch dieser Woche einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Zwischenzeitlich stiegen die Anteilsscheine um bis zu 19 %. Allerdings konnte im späten Handel lediglich ein Plus von fast 7 % gerettet werden. Trotzdem: Das ist mal ein positives Signal. Es gibt womöglich positive News, die der Markt damit eingepreist hat. Oder zumindest Gerüchte, die sich noch bestätigen müssen. Schauen wir auf Beyond Meat und darauf, was wir zu der jetzigen Ausgangslage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...