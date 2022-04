Die Aktie von Meta Platforms (WKN: A1JWVX) hat im Rahmen der Quartalsberichtssaison nun ebenfalls ein frisches Zahlenwerk vorgelegt. Dabei reagierte die Aktie prompt: Im späten Handel schaffen wir es auf ein Plus von über 18 %, was einem Befreiungsschlag nach der letzten Skepsis gleicht. Offensichtlich geht das Wachstum weiter, was viele Investoren bei den Tech- und Growth-Aktien sehen wollen. Aber blicken wir nun auf die Highlights im Rahmen dieses operativen Updates, das diese Wende nun mitgebracht ...

