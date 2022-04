DJ PTA-News: CLEEN Energy AG: Aktie der CLEEN Energy AG wechselt in den Fließhandel, zweiter Teil der Kapitalerhöhung abgeschlossen - Anteilsscheine des Energiewende-Pioniers werden noch besser handelbar

Haag (pta016/28.04.2022/10:00) - -- Haag/Wien, 28. April 2022 - Das Wertpapier der CLEEN Energy AG wechselt am 2. Mai dieses Jahres vom Auktionshandel des Standard Markets der Wiener Börse in den Standard Market Continous, besser bekannt als "Fließhandel". Die Aktie wird dann börsentäglich zwischen 9:00 und 17:00 Uhr getradet. Dies macht "Österreichs grüne Aktie" noch besser handelbar und für Anleger noch attraktiver. Drei Market Maker werden Liquidität und Streubesitz weiter steigern. Das Unternehmen gibt weiters bekannt, dass auch der zweite Teil der Kapitalerhöhung über zusätzliche zwei Millionen Euro kurz vor dem erfolgreichen Abschluss steht. Insgesamt stehen der CLEEN Energy AG dann sieben Millionen Euro an frischem Wachstumskapital zur Verfügung. Der Kurs der CLEEN Energy legte in der Year to date-Betrachtung um rund 60% zu. Um die starke Nachfrage bedienen zu können, hat die CLEEN Energy AG ein Aktienverkaufsprogramm von eigenen Aktien gestartet.

"Wir nehmen massives Marktinteresse wahr. Viele Unternehmen und Kommunen erkennen die Dringlichkeit, ihre Abhängigkeit von fossilen Energiequellen schneller als geplant reduzieren zu müssen. Neben der Klimakatastrophe bauen natürlich die geopolitischen Ereignisse großen Druck auf. Wir werden als kompetenter und zuverlässiger Anbieter von ganzheitlichen Lösungen zur Produktion und Speicherung von grünem Strom wahrgenommen. Unsere Erfahrung bei LED-Beleuchtung bringt den Kunden darüber hinaus oft eine sofortige Energiekostenersparnis", sagt Lukas Scherzenlehner, Vorstands-vorsitzender der CLEEN Energy AG.

"Die rasant und nachhaltig steigenden Energiepreise haben natürlich einen sehr positiven Impact auf das Fundament unseres Business-Modells, der Produktion und Vermarktung von grünem Strom aus eigenen Photovoltaik-Kraftwerken. Alleine in diesem Segment wachsen wir 2022 um 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahr."

Über CLEEN Energy AG Die CLEEN Energy AG (ISIN AT0000A1PY49) ist ein österreichisches Pionierunternehmen der Energiewende. Fundament des Geschäftsmodells ist die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur nachhaltigen Stromproduktion (Photovoltaik). Außerdem entwickelt und vertreibt die CLEEN Energy AG eigene Technologie-Produkte. 2021 wurde ein eigener Wasserstoffspeicher vorgestellt. Die CLEEN Energy AG hilft ihren Kunden außerdem dabei, mit LED-Lösungen signifikant Energie zu sparen. Sie setzt holistische Projekte für nachhaltige Energieproduktion und -reduktion um. Seit 2017 notiert die CLEEN Energy AG an der Wiener Börse im Marktsegment "Amtlicher Handel". Lukas Scherzenlehner ist Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

