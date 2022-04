Der Zahlungsdienstleister hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorgelegt. Paypal ist demnach mit einem Gewinneinbruch ins Geschäftsjahr gestartet - und senkt nun auch seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr. Doch die Paypal-Aktie steigt deutlich. Im ersten Quartal sank das Nettoergebnis von Paypal im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 509 Millionen Dollar, wie der Konzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss in San José mitteilte. ...

