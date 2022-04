Nasdaq Copenhagen A/S: Nykredit Realkredit A/S - Admission for trading and official listing

It has been decided to admit the following mortgage bonds for trading and official listing with effect from 29 April 2022: Udsted Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit er / Realkredit Realkredi Realkredi Realkredi Realkredit Realkredit issue A/S t A/S t A/S t A/S A/S A/S r Første 29-04-2022 29-04-2022 29-04-2022 29-04-2022 29-04-2022 29-04-2022 dato for hande l / First day of tradi ng ISIN DK000953709 DK00095371 DK00095372 DK00095373 DK0009536872 DK0009536955 4 77 50 34 Instru 35NYK01EA53 3NYK01EA43 2NYK01EA33 F6NYK22Hju 4NYK01E30DA53 35NYK01EDA53 ment 34RF name/ ticker Udsted DKK DKK DKK DKK DKK DKK elsesv aluta / Curre ncy, issua nce Årlig 3,5 3 2 0 4 3,5 nomin el rente / Nomin al inter est rate Udløbs 01-10-2053 01-10-2043 01-10-2033 01-07-2034 01-10-2053 01-10-2053 dato / Matur ity date Termin 4 4 4 4 4 4 er pr. år / Payme nts per year For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66