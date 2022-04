In der kürzlich veröffentlichten Jahresbilanz des Europäischen Patentamtes 2021 ist die Technologiemarke Tridonic der Zumtobel Group mit 67 Patenten auf dem dritten Rang der europäischen Patentanmeldungen aus Österreich. Zudem belegt die Marke Zumtobel in der Jahresübersicht des Österreichischen Patentamtes mit 34 Patenten den dritten Rang. Für die starke Innovationskraft des Lichtkonzerns sprechen 9.027 aktive gewerbliche Schutzrechte - darunter 4.820 Patente. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 wurden 64,8 Mio. Euro in F&E investiert, weltweit sind 563 Mitarbeiter*innen in diesem Bereich tätig. Zu den wichtigsten Produktinnovationen zählen ECOOS II der Marke Zumtobel, das dank patentierter Curved Waveguide Technologie ...

