Das Wertpapier der Cleen Energy AG wechselt am 2. Mai dieses Jahres vom Auktionshandel des Standard Markets der Wiener Börse in den Standard Market Continous. Die Aktie wird dann börsentäglich zwischen 9:00 und 17:00 Uhr getradet. Das Unternehmen gibt weiters bekannt, dass auch der zweite Teil der Kapitalerhöhung über zusätzliche zwei Millionen Euro kurz vor dem erfolgreichen Abschluss steht. Insgesamt stehen der CLEEN Energy AG dann sieben Millionen Euro an frischem Wachstumskapital zur Verfügung. "Wir nehmen massives Marktinteresse wahr. Viele Unternehmen und Kommunen erkennen die Dringlichkeit, ihre Abhängigkeit von fossilen Energiequellen schneller als geplant reduzieren zu müssen. Neben der Klimakatastrophe bauen natürlich die ...

