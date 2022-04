Limburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Howard M. Glicken erweitert Beziehungen zu Politik und Aufsichtsbehörden in AmerikaFoliuMed, ein medizinisches Cannabisunternehmen mit Produktionsstätten in Deutschland und Anbau in Südamerika, hat Howard M. Glicken in seinen Beirat berufen.Howard M. Glicken war Berater der Clinton-Administration für Wirtschaftsfragen in Lateinamerika und offizieller Abgesandter bei den Amtseinführungen der Präsidenten von Argentinien, Peru, Ecuador und Uruguay. Er informierte den US-Kongress über die amerikanische Freihandelszone und ist unter anderem Mitglied des Business Development Council zwischen USA und Brasilien."Was mich an FoliuMed besonders beeindruckt, ist das Führungsteam um den Gründer Oliver Zügel," sagt Glicken. "Seit 2018 hat es aus Eigenmitteln eine Firma aufgebaut, die innovative Produkte in acht Ländern verkauft. Ihr biologischer Eigenanbau unter staatlicher Aufsicht in Kolumbien ermöglicht deutsche Pharma-Qualität zu erschwinglichen Preisen.""Für uns ist es eine Ehre, Howard im Beirat zu haben," sagt FoliuMed Gründer Oliver Zügel. "Nach 40 Jahren in Politik und Wirtschaft und als Leiter multinationaler Unternehmen ist sein Erfahrungsschatz für uns sehr wichtig, auch im Hinblick auf die anstehende Regulierung des Freizeitkonsums in Deutschland."Während seiner politischen Karriere war Howard M. Glicken unter anderem stellvertretender Finanzvorstand der Demokratischen Partei, Mitglied des nationalen Finanzausschusses und geschäftsführender Treuhänder der Partei. Er agierte darüber hinaus als Finanzvorstand für Al Gore, Bob Kerry und Bill Clinton bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen.Über FoliuMedFoliuMed ist ein internationales Cannabisunternehmen mit EU-GMP-Produktionsstätten in Deutschland und eigenem biologischem Anbau in Kolumbien. Es ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion innovativer Medizinalcannabis-Produkte und weltweit einer der wenigen Hersteller von EU-GMP Cannabis Weichgel-Kapseln. FoliuMed beliefert Kunden in acht Ländern auf drei Kontinenten und arbeitet auch als Auftragshersteller und White-Label-Produzent für führende Cannabisunternehmen in Deutschland, Australien und Südamerika.www.foliumed.comPressekontakt:Tilman Kube,49 157 52385754,tkube@foliumed.comOriginal-Content von: FoliuMed Holdings, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162274/5207704