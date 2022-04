München (ots) -Der Eberhofer ist endlich zurück: Nach den großen Erfolgen der Vorgängerfilme, von denen allein die letzten drei ("Sauerkrautkoma", "Leberkäsjunkie" und "Kaiserschmarrndrama") jeweils über eine Million Zuschauer*innen begeistert haben, geht die Kultkrimireihe mit GUGLHUPFGESCHWADER nun in die achte Kinorunde. Diesmal hat Franz Eberhofer zwischen Paartherapie und Rotlichtmilieu wieder alle Hände voll zu tun - und soll dabei auch noch Gefühle zeigen ... Warum in Niederkaltenkirchen plötzlich das Lottofieber ausbricht und nebenbei nicht nur die Guglhupfe der Oma in Gefahr sind, erfahren die Eberhofer-Fans ab dem 4. August - nur im Kino!Kurzinhalt: Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), Bayerns entspanntester Dorfpolizist, könnte sich eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Leider bekommt er es vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien)-Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun. Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch die frischgebackenen Guglhupfe der Oma (Enzi Fuchs) zerschießen, hört für den Eberhofer der Spaß endgültig auf! Eberhofers Ermittlungen werden noch zusätzlich erschwert, denn Rudis (Simon Schwarz) neue Flamme, die diskutierfreudige Theresa (Stefanie Reinsperger), sprengt das eingespielte Fahndungs-Dreamteam. Darüber hinaus ist ganz Niederkaltenkirchen im Lottofieber, Flötzinger (Daniel Christensen) wähnt sich gar schon als Millionär und was hat es eigentlich mit diesem Lotto-Otto (Johannes Berzl) auf sich, der Franz verdächtig ähnlich sieht? Zu allem Unglück wird der Franz von seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) auch noch zur Paartherapie genötigt - für den phlegmatischen Niederbayern eine ganz und gar nervenaufreibende Erfahrung.In GUGLHUPFGESCHWADER, der achten Rita-Falk-Verfilmung des Erfolgsduos bestehend aus Regisseur Ed Herzog und Produzentin Kerstin Schmidbauer, bekommen Sebastian Bezzel und Simon Schwarz diesmal Unterstützung von Stefanie Reinsperger, Michael A. Grimm und Neuentdeckung Johannes Berzl, der als Lotto-Otto für ordentlich Aufruhr sorgt (und das nicht nur wegen seines fragwürdigen Modegeschmacks). Natürlich gibt es auch ein Wiedersehen mit Franz' Kumpels (Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt), und der gesamten Eberhoferfamilie um Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp und Gerhard Wittmann, die inklusive explosivem Saustall-Showdown an Eberhofers Seite stehen. Denn wie sagt der Eberhofer-Papa so schön: "Familie ist wichtiger als ein paar g'schissene zig Millionen!"GUGLHUPFGESCHWADER ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit der ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern, des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales, der Filmförderungsanstalt und des Deutschen Filmförderfonds gefördert. Regie führt Ed Herzog, der gemeinsam mit Stefan Betz auch das Drehbuch verfasst hat. Produzentin ist Kerstin Schmidbauer, Executive Producer ist Christine Rothe. Als Co-Produzent*innen sind Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto) und Christoph Pellander (ARD Degeto) beteiligt.Kinostart: 4. August 2022 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Sigi Zimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Ferdinand Hofer, Thomas Kügel, Stefanie Reinsperger, Johannes Berzl, Michael A. Grimm, Stefan Betz, Frederic Linkemann u.v.m.Executive Producer: Christine RotheCo-Produzent*innen: Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto), Christoph Pellander (ARD Degeto)Produzentin: Kerstin SchmidbauerDrehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita FalkRegie: Ed HerzogErstes Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film (https://dhabjeh.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/VLJJwYn_jfT6AGWCVNY0KUGjjg_2nvoLoH2YclnXX85tnPppMFAwwPJyS1wQRa1EvUvPGqCA_UlAwuyzZZjw-kGcs-OfpIUXiQ_J-bsYl17GqPMNjF9bw8qoiUhQBcqMo51onEKSODLOZP5dAT9zWds8tSxbnnsXy5_2GBpSZEgNWFjQhPZGWRWy8X2lsqAI9KSL4pSeqMEHrzs4CHQvzzPm6x5cw0oGQ_BkvFJCo94MMw) zum Download zur Verfügung.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:Pressekontakt:Taubert PRLisa Taubert, Ulrike KörnerTel.: 089 / 589 663 65E-Mail: pr@lisataubert.com, kontakt@ulrikekoerner.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018915/100888479