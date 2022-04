DJ PTA-Adhoc: Sino-German United AG: Voraussichtlicher Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta028/28.04.2022/11:17) - München, [ 28.04.2022 ] - Das Mitglied des Aufsichtsrats der Sino-German United AG (Frankfurter Wertpapierbörse, ISIN: DE000SGU8886), Herr Zhengjie Yu, hat angekündigt, sein Amt zum Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung niederzulegen. Aufgrund dessen hat die Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Frau Peng Pan, avisiert, ihr Amt als Vorsitzende des Vorstands niederzulegen und für eine Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zur Verfügung zu stehen. Der Vorsitz im Vorstand soll sodann von dem amtierenden Mitglied des Vorstands Herrn Hui Wang übernommen werden.

Die avisierten Wechsel stehen unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlüsse der Hauptversammlung.

(Ende)

Aussender: Sino-German United AG Adresse: Maximilianstraße 54, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Birnstingl Tel.: +49 89 2388 6846 E-Mail: info@sgu-ag.de Website: www.sgu-ag.de

ISIN(s): DE000SGU8886 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

