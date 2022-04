Nach einem bislang extrem turbulenten April schlägt die Aktie von Standard Lithium heute eindrucksvoll zurück. Denn auf der Handelsplattform Tradegate schießt der Kurs geradezu nach oben. Das Plus beträgt zur Mittagsstunde mehr als fünf Prozent. Angesichts der herausragenden Perspektive dürften solche Kursgewinne erst der Anfang sein.

Denn der weltweite Hunger nach Lithium ist gigantisch. Schließlich wird der Rohstoff heute für beinahe jedes Elektro-Auto benötigt. Und welche Dimensionen dieser Wachstumsmarkt mittlerweile erreicht hat, belegen die neuesten Zahlen von BYD, die im März erstmals mehr als 100.000 verkaufte E-Auto bzw. Hybrid-Autos vermelden konnten.

Experten schätzen das Defizit an Lithium-Carbonat mittlerweile auf rund 25.000 Tonnen! Als wäre das nicht schon schlimm genug, soll sich dieses Defizit in den kommenden zwei Jahren auf 80.000 Tonnen ausweiten! Das dürfte sich auch in der Preisentwicklung widerspiegeln, sodass es insbesondere für den Platzhirsch Standard Lithium schon in Kürze lukrativ werden dürfte, die Produktionsstätten auch um heute noch unrentable Gebiete zu erweitern.

An der Börse war von dieser Perspektive zuletzt wenig ...

