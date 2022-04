Die Spannung steigt im Dax. Im frühen Donnerstagshandel (28.04.) kämpft sich der Dax in Richtung 14.000 Punkte vor. Ein rasches Comeback des Index oberhalb dieser psychologisch wichtigen Marke von 14.000 Punkten muss das Ziel sein, um die Stabilisierung voranzubringen. Dass das Vorhaben keine ausgemachte Sache ist, zeigt ein Blick in den Kalender. Im weiteren Tagesverlauf stehen zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten zur Veröffentlichung an. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...