Der unterirdische Gütertransport zwischen Zürich und der Ostschweiz ist technisch und wirtschaftlich möglich. Dies hat eine Studie ergeben.S t. Gallen / Frauenfeld - Der unterirdische Gütertransport zwischen Zürich und der Ostschweiz ist technisch und wirtschaftlich möglich. Dies hat eine Studie ergeben, die Teil der Abklärungen für ein neuartiges Logistiksystem in der Schweiz ist. Das Bundesparlament hat in der Wintersession 2021 ein Gesetz über den unterirdischen Gütertransport verabschiedet. Dahinter steht die Vision eines in...

Den vollständigen Artikel lesen ...