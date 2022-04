Das 2021 gegründete Unternehmen Arthur Bus mit Sitz in Planegg bei München hat im Rahmen der Messe Bus2Bus mit dem H2 Zero einen Brennstoffzellenbus vorgestellt, dessen Verbrauch bei unter sechs Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer liegen soll. Der Bus bietet eine Reichweite von über 450 Kilometern und soll im Sommer 2022 auf den Markt kommen. Abgesehen von dem Verbrauch nennt das Unternehmen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...