Singapur (ots/PRNewswire) -Eine praxisorinetierte Softwareplattform vereinfacht den Arbeitsablauf von Installateuren und unterstützt das Geschäftswachstum.Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solarlösungen, gab heute eine Partnerschaft mit dem führenden Software-Anbieter OpenSolar bekannt, um seine Installationspartner mit SunPower Design von Maxeon, einer neuen, praxisorientierten Design- und Angebotssoftware, zu unterstützen. . So können die Maxeon-Installationspartner innerhalb weniger Minuten, genaue und verständliche Angebote erstellen und dadurch ihren Kunden einen optimalen Kundenservice bieten, während gleichzeitig die Effizienz der Arbeitsabläufe maximiert wird. SunPower Design von Maxeon ergänzt die Tools, die den Maxeon Installationspartnern zur Verfügung stehen. Neben dem SunPower Design von Maxeon umfasst die erste Version dieser neuen Software Plattform erweiterte Schulungsprogramme, integrierte Online-Bestellungen einschließlich Logistik-Updates sowie Marketing-Tools."Die neuen digitalen Tools sind der Eckpfeiler unserer kundenorientierten Umstrukturierung, die darauf abzielt, unseren Vertriebspartnern ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten und den Kaufprozess zu vereinfachen", so Mark Babcock, Chief Revenue Officer von Maxeon Solar Technologies. "Wir arbeiten hart daran, eine umfassende, einfach zu bedienende Plattform bereitzustellen, um die dringendsten Bedürfnisse unserer Vertriebspartner zu erfüllen und ihre Probleme zu lösen, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Wir erwarten, dass unser digitales Toolkit von Version zu Version zu einem echten virtuellen Assistenten für unsere Installateure wird, der ihnen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit liefert, um ihre Verkaufs-, Beschaffungs- und Installationsprozesse effizienter zu gestalten."Ralf Elias, Chief Product Officer von Maxeon Solar Technologies, hebt die Stärken der Partnerschaft mit OpenSolar hervor: "Die gemeinsame Arbeit mit OpenSolar ermöglicht es uns, branchenführende Software anzubieten, die speziell darauf zugeschnitten ist, den Wert hervorzuheben, den unsere Premium-Panel-Technologie den Endkunden langfristig bieten kann, und unseren Partnern zu helfen, sich vom Wettbewerb zu unterscheiden. Wir gehen davon aus, dass wir mit OpenSolar in der Lage sein werden, Hunderten von Installateuren auf der ganzen Welt schnell ein neues, leistungsfähiges Tool zur Verfügung zu stellen und ihnen dabei zu helfen, in einer für die Energiewende so entscheidenden Zeit schnell zu skalieren."Andrew "Birchy" Birch, Mitbegründer von OpenSolar, sagte: "Die Stärke und marktführende Genauigkeit der OpenSolar-Plattform ist perfekt geeignet, um Maxeon und sein Netzwerk von Installateuren zu unterstützen. Die von uns entwickelten Anpassungsmöglichkeiten stellen sicher, dass alle Vorteile der SunPower-Technologie von Maxeon genau modelliert und dem Endkunden präsentiert werden können."Das SunPower Design von Maxeon wird zunächst seinen SunPower-Vertriebspartnern in Europa sowie in Australien und Mexiko zur Verfügung stehen. Um mehr über das neue Tool zu erfahren und darüber, wie es den Wert eines jeden Solarprojekts steigern kann, besuchen Sie bitte unsere Website.Über Maxeon Solar TechnologiesMaxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) ist Powering Positive Change. Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur und entwickelt und produziert Solarmodule der Marken Maxeon® und SunPower®. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern vertreten und firmiert in einigen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten unter der Marke SunPower. Das Unternehmen ist führend in der Solarinnovation und verfügt über mehr als 1.000 Patente und zwei erstklassige Produktlinien für Solarmodule. Die Produkte von Maxeon werden über ein Netzwerk von mehr als 1.400 vertrauenswürdigen Partnern und Vertriebshändlern auf dem globalen Markt für Aufdachanlagen und Solarkraftwerke vertrieben. Maxeon ist ein Pionier in der nachhaltigen Solarproduktion und kann auf eine über 35-jährige Geschichte in der Solarbranche und zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie zurückblicken. Weitere Informationen darüber, wie Maxeon den positiven Wandel vorantreibt, finden Sie unter www.maxeon.comund auf LinkedIn und Twitter @maxeonsolar.Über OpenSolarOpenSolar wurde 2019 mit dem Ziel ins Leben gerufen, Solaranlagen weltweit zu skalieren, indem Installateuren eine innovative Softwaretechnologie und ein ebenso innovatives Geschäftsangebot zur Verfügung gestellt wird - die weltweit erste völlig kostenlose Planungs- und Vertriebsplattform. Solarinstallateure können die End-to-End-Plattform von OpenSolar nutzen, um ihr Geschäft von einem Ort aus zu verwalten und auszubauen - mit einer erstklassigen Genauigkeit bei der Solarauslegung, interaktiven, individuellen Angeboten und einem Portfolio an vollständig integrierten Finanzierungsoptionen, Produkten und Dienstleistungen. Anstatt eine Lizenzgebühr zu verlangen, stellt OpenSolar seine Software kostenlos zur Verfügung und erzielt stattdessen Einnahmen von seinen Hardware- und Finanzpartnern. Durch die Verwendung von OpenSolar können Installateure teure Softwarelizenzgebühren vermeiden und stattdessen mehr Geld in andere Bereiche ihres Unternehmens investieren, da sie sicher sein können, dass sie die besten auf dem Markt erhältlichen Planungs- und Verkaufstools verwenden - und das alles kostenlos. OpenSolar hat seinen Sitz in Sydney, Australien, und verfügt über Niederlassungen in den USA. 