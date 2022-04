Für den laufenden Bau des Luxushotels am Münchner Karlsplatz ("Stachus") ist eine Münchner Lösung gefunden worden. Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) wird das Haus unter der Luxusmarke JW Marriott betreiben. Dazu schloss MHP Hotel AG - das Kürzel steht für Munich Hotel Partners - einen langlaufenden Pachtvertrag mit den Münchner Unternehmern Dr. Hans Inselkammer und Dr. Nicole Inselkammer und der INKA Karlsplatz GmbH & Co. KG, die die Hotelimmobilie im Oktober 2021 vom Münchner Hotelunternehmen Geisel Privathotels erworben hatte. An einer der prominentesten Stellen im Zentrum Münchens entsteht ...

