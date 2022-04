Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Glooko, Inc., ein führender Anbieter von Fernüberwachungs- und Datenmanagementlösungen für Diabetes und damit verbundene chronische Erkrankungen, gab heute die Ernennung von Alfonso "Chito" Zulueta zum Mitglied des Vorstands bekannt.Herr Zulueta ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit mit einer starken Erfolgsbilanz in der pharmazeutischen Industrie und weitreichender Erfahrung in Unternehmensvorständen und Industrieverbänden. Er kommt in den Glooko-Vorstand, nachdem er in seiner mehr als 30-jährigen Karriere bei Eli Lilly and Company als leitender Angestellter ein breites Spektrum an globalen Geschäfts- und Handelseinheiten geleitet hat. Das Führungsteam und der Vorstand von Glooko begrüßen die breite und tiefe Erfahrung, die er mitbringt, wenn das Unternehmen sein strategisches Wachstum als führendes digitales Gesundheitsunternehmen im Bereich des Managements chronischer Krankheiten fortsetzt."Wir freuen uns sehr, dass Chito unserem Vorstand beitritt, und sind besonders glücklich über sein ausgeprägtes Verständnis für die Auswirkungen, die digitale Gesundheitslösungen auf das Management chronischer Krankheiten haben können", sagte Russ Johannesson, CEO von Glooko. "Er bringt eine Fülle wertvoller Erfahrungen und einzigartiger Perspektiven in unseren Vorstand ein, da er erfolgreiche globale Gesundheitsunternehmen geleitet hat, die sich auf die Behandlung von Diabetes und anderen Krankheiten konzentrieren. Die Ernennung von Chito kommt für Glooko zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da wir unser Geschäft mit digitalen Therapeutika (DTx) und klinischer Forschung weiter ausbauen."Herr Zulueta trat Ende 2021 von seinen Funktionen bei Lilly als Mitglied des Executive Committee, Corporate Officer und Präsident der internationalen Geschäftseinheit des Unternehmens zurück, wo er für die Leitung der Geschäfte von Lilly in allen Regionen außerhalb der USA und Kanadas verantwortlich war. Davor war er bei Lilly Präsident der Geschäftseinheit Emerging Market, Präsident von Japan, Präsident der Produktgruppe Global Oncology and Critical Care, Vizepräsident für Vertrieb und Marketing in den USA für die Geschäftseinheiten Neurowissenschaften und Diabetes/Familiengesundheit sowie Vizepräsident für globales Marketing."Dies ist ein hervorragender Zeitpunkt, um dem Glooko-Vorstand beizutreten, da das Unternehmen sein Angebot und seine kommerzielle Präsenz ausbaut", sagte Herr Zulueta. "Glooko steigert seine Marktrelevanz rapide und treibt mit seinen digitalen Gesundheitslösungen echte Innovationen voran, die mehr Patienten und medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt bedienen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und mein Wissen einzubringen, um Glooko dabei zu helfen, dieses Wachstum und diese Entwicklung zu beschleunigen."Herr Zulueta ist außerdem Mitglied der Verwaltungsräte von CTS Corporate, Syneos Health und Calidi Biotherapeutics, Inc. Zuvor war er in den Vorständen von Industrieverbänden tätig, darunter der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (Vorsitzender des internationalen Ausschusses), PhRMA (Vorsitzender des Japan Business Executive Committee), der American Chamber of Commerce of Japan (Gouverneur des Kansai Chapter) und des U.S.-Japan Business Council.Herr Zulueta erwarb einen MBA an der Darden School of Business Administration der University of Virginia und einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der De La Salle University.Informationen zu GlookoGlooko verändert die digitale Gesundheit, indem es Menschen mit Diabetes und verwandten chronischen Erkrankungen mit ihren Gesundheitsteams verbindet und so die Zusammenarbeit in der Telemedizin, der klinischen Forschung und verbesserte Gesundheitsergebnisse ermöglicht. Die Softwareplattformen des Unternehmens sammeln und analysieren Daten von mehreren Geräten an einem hochsicheren Ort, ermöglichen ein einfaches Hochladen aus der Ferne per App oder in der Klinik und erstellen leicht lesbare Analysen in Form von umsetzbaren Diagrammen und Grafiken. Die Plattform ist mit über 95 % der weltweit erhältlichen Diabetes- und Gesundheitsüberwachungsgeräte kompatibel und bietet Patienten und ihren Betreuern Flexibilität beim Umgang mit ihren Krankheiten. Mit über 35 Milliarden Datenpunkten ist Glooko der weltweit führende Anbieter von Diabetes-Patientendaten. Die Lösungen von Glooko sind in 31 Ländern in 22 Sprachen verfügbar. Erfahren Sie mehr auf glooko.com.Medienanfragen:Tanya RodanteDirector of Communication, Glookotanya.rodante@glooko.com +1 415-608-5295Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1043398/Glooko_Logo.jpgOriginal-Content von: Glooko, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100069025/100888488