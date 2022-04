Nach vorläufigen Angaben der CME Group stockten die Händler am Mittwoch ihre Open Interest-Positionen um rund 21.200 Kontrakte auf. Das Volumen ging hingegen zum zweiten Mal in Folge zurück, diesmal um 140.500 Kontrakte. WTI sieht sich einer ersten Unterstützung um 95,30 $ gegenüber Die Rohölpreise verzeichneten am Mittwoch einen unentschlossenen Verlauf. ...

