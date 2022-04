Ford Motor - Schwieriges Marktumfeld

Ingmar Königshofen,

Der US-Autobauer Ford Motor hat gestern Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgestellt. Erwartungsgemäß wurde ein Rückgang beim Umsatz und Gewinn ausgewiesen. Dieser fiel allerdings nicht so stark aus wie zuvor befürchtet. Aktuell muss die Aktie allerdings um einen sehr wichtigen Support aus Sommer letzten Jahres kämpfen

Als Belastungsfaktor haben sich bei Ford die anhaltende Chipkrise und die weltweiten Lieferkettenprobleme ausgewirkt. Im ersten Quartal sank der Umsatz gegenüber dem Vorjahreswert um 5 Prozent auf 34,5 Mrd. US-Dollar. Der bereinigte Betriebsgewinn ging vor Zinsen und Steuern um 41 Prozent auf 2,3 Mrd. US-Dollar zurück. Beim Nettoergebnis musste der Autobauer mit Minus 3,1 Mrd. US-Dollar Abschläge verkraften. Hier schlug aber auch eine einmalige Sonderbelastung durch.

Ein Blick auf den langfristigen Chartverlauf zeigt jedoch seit November 2008 einen Aufwärtstrend. Dieser reichte bis zeitweise 25,87 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres aufwärts. Seitdem konsolidiert der Wert zwar talwärts, versucht aber auf dem Unterstützungsniveau aus Sommer letzten Jahres einen Boden zu finden. Im Erfolgsfall könnte hieraus schon bald eine Aufwärtsbewegung erfolgen und würde entsprechend gute Handelsansätze bieten.

Aktuell ergeben sich noch keine handfesten Ansätze. Hoffnungen weckt jedoch der in diesem Monat etablierte Doppelboden im Bereich von 14,55 US-Dollar. Sollte dieser genutzt werden und die Ford-Aktie mindestens über die Kursmarke von 16,57 US-Dollar springen können, würde zumindest der diesjährige und etwas flachere Abwärtstrend überwunden werden können, Zugewinne an 17,80 und darüber in den Bereich von 18,63 US-Dollar käme dann nicht überraschend. Endgültige Gewissheit für einen erfolgreichen Trendwendeprozess erhält man jedoch erst oberhalb von 19,50 US-Dollar. Sollte Ford allerdings weiter zur Unterseite durchgereicht werden, müssen sich Anleger auf Abschläge in den Bereich von 13,89 und darunter womöglich noch 12,57 US-Dollar einstellen. Eine engmaschige Beobachtung des Geschehens in den nächsten Tagen bleibt für die weitere Auswertung daher unerlässlich.

Widerstände: 15,20; 15,74; 16,23; 16,58; 17,01; 17,35 US-Dollar

Unterstützungen: 14,56; 14,31; 13,89; 13,37; 12,91; 12,57 US-Dollar

Ford Motor in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.07.2021 - 27.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US3453708600

Ford Motor in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.04.2017 - 28.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US3453708600

