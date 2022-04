Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Nach einer Zeit der Veränderungen bei JFD freuen wir uns sehr, Ihnen die neuesten Nachrichten mitteilen zu können. Im vergangenen Jahr hat JFD seine Präsenz weltweit ausgebaut. Genauer gesagt, hat JFD den Markennamen Zuma Markets mit Büros und Mitarbeitern in Venezuela erworben. Darüber hinaus befinden sich verschiedene andere Akquisitionen, die viele neue Märkte abdecken dürften, entweder in einem fortgeschrittenen Stadium oder in der Pipeline. Nach diesen Entwicklungen ist es JFD gelungen, weiter zu wachsen, seine Ziele zu erreichen und, was am wichtigsten ist, seinen Kunden weiterhin den bestmöglichen Service und die besten Lösungen zu bieten.Mit der erneuten strategischen Fokussierung von JFD auf seine Kern-DNA als Multi-Asset-Broker-Haus werden wir zu unseren Wurzeln zurückkehren und die Marke "JFD Brokers" wieder aufleben lassen. Seit der Gründung von JFD im Jahr 2011 ist die Marke "JFD Brokers" als Multi-Asset-Broker-Service bei privaten und professionellen Händlern sowie bei Geschäftspartnern auf der ganzen Welt anerkannt und genießt großes Vertrauen. Mit dem Relaunch der Marke werden wir den Kurs beibehalten und diesen erfolgreichen Weg für unsere Kunden fortsetzen.Der Relaunch wird begleitet von einer neuen, kundenfreundlichen Website unter www.jfdbrokers.com. Die neue Website zeichnet sich durch neue Funktionen, eine einfachere Navigation und ein ansprechendes Design aus, um unseren Kunden einen wirklich außergewöhnlichen Service zu bieten. Die Mitarbeiter von JFD unterstützen Sie auf Ihrer Handelsreise durch tägliche Marktanalysen, Webinare und Live-Streams in Zusammenarbeit mit unseren angesehenen externen Partnern.Informationen zu JFD Brokers:JFD Brokers wurde 2011 von professionellen Händlern gegründet und glaubt fest an gleiche Rechte und Fairness für alle. Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiter, Kunde oder Partner sind, Sie können von unserer Transparenz, unserem direkten Ansatz und einer gesunden und für beide Seiten gewinnbringenden Beziehung profitieren.JFD wird von zahlreichen unabhängigen Quellen als eines der wachstumsstärksten und angesehensten Maklerunternehmen (https://bit.ly/3y0OtrR) weltweit anerkannt. Dank seiner Grundwerte Transparenz, Fairness und Vertrauen betrachten viele erfahrene Privatanleger das Unternehmen als ihre beste Wahl für den Multi-Asset-Handel.Bei JFD bieten wir Ihnen direkten Zugang zu über 1500 Instrumenten aus 9 Anlageklassen, darunter Devisen und Edelmetalle, Indizes, Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe, ETFs und ETNs.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1805887/JFDBrokers_image.jpgPressekontakt:JFD Group Ltd. Kristina Cherneva; Head of Marketing; k.cherneva@jfdbrokers.com; Telefonnummer: +357 25878530Original-Content von: JFD Group Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162839/5207995