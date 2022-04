Das europäische Parlament hat sich für ein Embargo für russische Importe auch von Uran ausgesprochen Sollte es zu einem Embargo gegen Russland kommen, so beinhaltet dies auch russische Uranlieferungen für Kernkraftwerke in der EU. Dabei handelt es sich um rund 20 Prozent des Urans der Mitgliedstaaten der EU. Auch verfügt Russland über die größte Anreicherungskapazität weltweit. In den USA haben US-Senatoren einen Gesetzesentwurf zu einem potenziellen Verbot russischer Uranimporte eingebracht. Noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...