Preisdruck in Bundesländern bleibt hoch

Die Inflation in Deutschland bewegt sich weiter auf einem ungewöhnlich hohen Niveau. In einer Reihe von Bundesländern stiegen die Verbraucherpreise im April mit Jahresraten von 7,0 bis 7,9 Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. Binnen Monatsfrist erhöhten sich die Preise mit Raten von 0,4 bis 1,2 Prozent. Heizöl und Kraftstoffe waren im April günstiger als im März, aber noch immer erheblich teurer als im Vorjahresmonat. Dagegen verteuerten sich Lebensmittel sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich.

IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt zum vierten Mal in Serie

Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im April zum vierten Mal in Folge gestiegen. Der Frühindikator kletterte um 0,9 Punkte auf 106,1 Zähler und liegt damit auf einem sehr hohen Niveau. Einen höheren Stand erreichte das Arbeitsmarktbarometer nur im Sommer 2021. Der Indikator signalisiert, dass sich der Arbeitsmarkt weiterhin auf einem Erholungskurs befindet.

HVPI-Inflation in Spanien lässt im April deutlich nach

Der Inflationsdruck in Spanien hat sich im April viel deutlicher abgeschwächt als erwartet. Nach Angaben der Statistikbehörde INE ging die Jahresrate beim Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) von 9,8 Prozent auf 8,3 Prozent zurück. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für April lediglich mit einem Rückgang auf 9,6 Prozent gerechnet.

De Guindos: Euroraum-Wirtschaft wächst im ersten Quartal schwach

Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, rechnet damit, dass die Wirtschaft des Euroraums im ersten Quartal leicht gewachsen ist. Bei der Vorstellung des EZB-Jahresberichts für 2021 sagte de Guindos außerdem, dass wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine eine weitere Wachstumsabschwächung zu erwarten sei. De Guindos zufolge dürfte die Inflation wegen der gestiegenen Energiepreise vorerst sehr hoch bleiben. Zugleich forderte er die Regierungen auf, Anreize für eine geringere Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu setzen.

De Guindos sieht keine Fragmentierung im Euroraum

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos über die Möglichkeit einer finanziellen Fragmentierung des Euroraums besorgt, sieht derzeit aber keine Anzeichen für eine derartige Entwicklung. Bei der Vorstellung des EZB-Jahresberichts für 2021 im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments fordert De Guindos, zwischen "idiosynkratisch" und "extern" verursachten Differenzen bei Staatsanleiherenditen zu unterscheiden. Hoch verschuldete Länder müssten eine vorsichtige Fiskalpolitik betreiben.

EZB: Hohe Prognosefehler vor allem wegen Energiepreisen

Die Volkswirte der Eurosystem-Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich Ende 2021 so gründlich wie noch nie zuvor in der tatsächlich vorausliegenden Inflationsdynamik getäuscht. Wie die EZB in ihrem aktuellen Wirtschaftsbericht schreibt, war die Inflation im ersten Quartal 2022 um 2,0 Prozentpunkte höher als in den Dezember-Projektionen vorausgesagt. Die EZB veröffentlicht seit 1998 jedes Quartal Wachstums- und Inflationsprojektionen. Halbjährlich (im Juni und Dezember) sind daran auch die Zentralbanken aller Euro-Länder beteiligt.

Schwedische Notenbank überrascht mit Leitzinserhöhung

Die schwedische Zentralbank hat die Märkte überrascht, indem sie ihren Leitzins von null auf 0,25 Prozent anhob. Damit gab sie ihren bisherigen Zinspfad auf und signalisierte zudem ein langsameres Tempo bei den Ankäufen von Wertpapieren, da sie dagegen kämpft, dass sich die hohe Inflation bei Preisgestaltung und Lohnbildung festsetzt. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen waren geteilter Meinung, ob die Riksbank die Zinssätze anheben würde, aber eine knappe Mehrheit ging davon aus, dass die Zentralbank den Reposatz bei Null halten würde.

Kuroda: Schwacher Yen ist insgesamt positiv für Wirtschaft

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat seine Ansicht bekräftigt, dass ein schwacher Yen für die japanische Wirtschaft insgesamt positiv sei, obwohl übermäßige Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt negative Auswirkungen haben könnten. Diese Äußerung erfolgte, nachdem der Yen zum ersten Mal seit April 2002 gegenüber dem Dollar auf mehr als 130 Yen gefallen war.

Nikko AM: Bank of Japan dürfte in diesem Jahr straffen

John Vail, Chief Global Strategist bei Nikko Asset Management, erwartet von der Bank of Japan (BoJ) eine moderate Straffung der Geldpolitik noch in diesem Jahr. "Eins ist den Märkten spätestens nach dieser Sitzung klar: Die BoJ und ihr willensstarker Gouverneur Kuroda werden weiterhin darauf bestehen, dass die Inflation nur dann anhalten wird, wenn die Löhne im Inland stärker steigen", schreibt Vail in einem Kommentar. "Bis dahin wird Japans Notenbank die Anleiherenditen weiterhin deckeln. Eine moderate Straffung der Politik wird aber wahrscheinlich noch in diesem Jahr erfolgen."

S&P bestätigt Japan-Rating mit "A+" - Stabiler Ausblick

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätsnote für Japan mit "A+" bestätigt. Diese Bewertung liegt im mittleren Bereich, vier Stufen unter der Bestnote. Den Ausblick für das Rating bezeichnen die Kreditwächter als "stabil". Damit wird signalisiert, dass in nächster Zeit weder eine Herauf- noch eine Abstufung ansteht.

Scholz zu Gespräch mit Japans Regierungschef Kishida in Tokio

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zu Gesprächen mit Ministerpräsident Fumio Kishida in Japan eingetroffen. "Unsere guten Beziehungen sind aktuell durch die enge Zusammenarbeit in der G7 und der Verurteilung von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt", erklärte Scholz auf Twitter.

Belgien Apr Verbraucherpreise +8,31% (März: +8,31%) gg Vorjahr

Belgien BIP 1Q +0,3% gg Vq; +4,6% gg Vj

Schweden Apr Verbrauchervertrauen 74,9 (März: 73,3)

Schweden Apr Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 75,3

Taiwan BIP 1Q +1,56% gg 4Q

