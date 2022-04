JanBax wählt Aptean für seine branchenspezifischen Funktionalitäten aus der Cloud

ALPHARETTA, Ga., April 28, 2022, ein weltweiter Anbieter von branchenspezifischer Unternehmenssoftware, gab heute bekannt, dass JanBax BV, ein niederländischer Hersteller von einzigartigen, handgefertigten Konfitüren, Brotaufstrichen und anderen Verbrauchsgütern, Aptean Food & Beverage ERP implementiert. Dadurch soll die Qualitätskontrolle digitalisiert, die Rückverfolgbarkeit verbessert und die Transparenz in kritischen Prozessen erhöht werden - alles mithilfe einer integrierten Cloud-Plattform.



JanBax ist seit 1983 in den Niederlanden tätig und stellt Lebensmittel aus ganzen, frischen Früchten nach traditioneller Art und Weise her. Ein Team handwerklich arbeitender Köche kreiert dabei mit viel Leidenschaft köstliche Speisen, kocht über offenem Feuer und rührt die Rezepturen von Hand an - ohne also große Anlagen oder schwere Maschinen einzusetzen. Dieses Engagement für Qualität setzt JanBax auch bei der Verpackung fort: Sämtliche Produkte erhalten schön verarbeitete Gläser und kunstvoll gestaltete Etiketten. Neben der Produktion und dem Vertrieb über die üblichen Einzelhandelskanäle bietet JanBax die Herstellung von Eigenmarken für Hofläden, Frischwarenmärkte, Feinkostläden und Luxusabteilungen ausgewählter Supermärkte an. Da das Unternehmen weiter expandiert, benötigte JanBax eine Lösung, mit der die Geschäftsabläufe besser verwaltet und wichtige Produktions-, Qualitäts- und Nachverfolgungsdaten in die Cloud verlagert werden können. Das Unternehmen entschied sich für Aptean, die speziell darauf spezialisiert sind, Lebensmittel- und Getränkehersteller bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Auf diese Weise wollen die Niederländer die Effizienz steigern, ohne dabei die einzigartigen Kochprozesse zu stören, welche die JanBax-Produkte auszeichnen.

JanBax entschied sich dabei für Apteans preisgekröntes, cloudbasiertes ERP-System für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Dieses beinhaltet spezielle Funktionalitäten, welche für die Qualitätskontrolle von entscheidender Bedeutung sind, darunter bspw. Rezeptverfolgung, Rückverfolgbarkeit und Allergenmanagement. Darüber hinaus verringert die Lösung das Risiko von Systemausfällen und macht kostspielige und zeitaufwändige Upgrades überflüssig, sodass der Kunde auch in Zukunft sicher produzieren kann. Durch den komfortablen Zugriff auf Echtzeitdaten ist es für JanBax zudem einfacher, den lokalen Vorschriften voraus zu sein und auf diese Weise sicherzustellen, dass die Produkte durchgängig den gängigen Qualitätsstandards entsprechen, ohne dabei die praktische Arbeit der Köche zu beeinträchtigen. Aptean Food & Beverage ERP aus der Cloud ist zudem frei skalierbar und kann somit auch das weitere Wachstum von JanBax tragen.

"JanBax weiß, dass aus traditionellen Kochmethoden die hochwertigsten Produkte hervorgehen, aber wir sind uns auch bewusst, dass althergebrachte, manuelle Geschäftsprozesse die Erfüllung unseres Markenversprechens beeinträchtigen können", sagt Bas-Jan Bax, Eigentümer von JanBax BV. "Aptean Food & Beverage ERP ermöglicht es uns, die Produktion zu optimieren und gleichzeitig die Qualität unserer handgefertigten Produkte beizubehalten. Der Cloud-first-Ansatz digitalisiert Bestellungen und Kostenberechnungen, was für uns ein absolutes Muss-Kriterium ist. Außerdem erhalten wir dadurch eine bessere Kontrolle sowie einen besseren Überblick über unsere Abläufe und Potenziale, da das System speziell auf unsere Branche hin entwickelt wurde. Das macht es für uns einfacher, zu expandieren und dieselben Funktionalitäten auch auf zukünftige Einrichtungen auszuweiten."

"Wir von Aptean sind begeistert, dass JanBax sich für unsere Lösung entschieden hat", sagt Duane George, General Manager, EMEA und APAC bei Aptean. "Wir werden bei jedem Schritt intensiv mit ihnen zusammenarbeiten, um den Geschmack der alten Welt mit modernen Geschäftsprozessen zu verbinden."

Über JanBax BV

JanBax BV wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Veen, Niederlande. Das Unternehmen beliefert Hofläden, Frischwarenmärkte, Spezialitätengeschäfte, Käseläden und Luxusabteilungen von Supermärkten im ganzen Land mit hochwertigen Produkten auf Fruchtbasis. JanBax hat sich auf Konfitüren, Dips, Saucen, Sirupe, Käsedips, Chutneys und andere Produkte aus frischen, vollwertigen Zutaten spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung gesunder Alternativen liegt. Das Produktionsteam besteht aus professionellen Köchen, die alles in Handarbeit erarbeiten, um sicherzustellen, dass nur die köstlichsten Kreationen das JanBax-Label tragen. Halten Sie Ausschau nach den auffallenden JanBax-Etiketten und den handwerklich hergestellten Verpackungen in den Regalen - Sie werden es nicht bereuen. Um mehr über JanBax und seine Entstehungsgeschichte zu erfahren, besuchen Sie www.janbax.nl.

Über Aptean

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von speziell entwickelter, branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihre Geschäfte effektiv zu führen und zu erweitern. Aptean bietet sowohl Cloud- als auch On-Premise-Implementierungsoptionen und unterstützt mit seinen Produkten, Dienstleistungen und seiner unübertroffenen Expertise Unternehmen jeder Größe dabei, Ready for What's Next, Now zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, USA, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Um mehr über Aptean und die Märkte, die wir bedienen, zu erfahren, besuchen Sie www.aptean.com.

Aptean und Ready for What's Next, Now sind eingetragene Schutzmarken von Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen könnte Marken jeweiliger Firmen sein, mit denen sie verbunden sind.

