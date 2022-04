Mit Zero-Rating bieten Mobilfunkanbieter ihren Kunden Datenvolumen für bestimmte Dienste über ihr Netz kostenfrei an. Damit ist jetzt Schluss. Das entschied die Bundesnetzagentur. Wie die Bundesnetzagentur in einer Mitteilung am Donnerstag vermeldete, ist die Vermarktung der Zero-Rating-Optionen "Stream-On" der Telekom und Vodafones "Vodafone Pass" ab sofort untersagt. Nach Auffassung der Behörde verstoßen beide Angebote gegen die in Deutschland geltende Netzneutralität. Bereits am 2. September des vergangenen Jahres hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass ...

