Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Forrester (Nasdaq: FORR) gibt heute seine globalen Technologiepreise bekannt, die in zwei Kategorien vergeben werden: "Technology Strategy Impact" und "Enterprise Architecture". Mit diesen Auszeichnungen werden Unternehmen gewürdigt, deren Technologiestrategien ergebnisorientiert sind, die den Kunden in den Mittelpunkt des Geschäftsmodells stellen und die das Geschäftswachstum beschleunigen.Nominierungen für beide Preiskategorien können von Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern eingereicht werden. Die Bewerber sollen nicht aus dem Software- oder Dienstleistungssektor stammen. Führungskräfte im technischen Bereich - darunter Chief Information Officers, Chief Technology Officers, Chief Digital Officers und Enterprise Architects aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Nordamerika - sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben.Folgende Qualifikationskriterien gelten für beide Preise:- Technology Strategy Impact (Auswirkungen der Technologiestrategie): Unternehmen müssen eine erfolgreiche Zukunftsstrategie und ein leistungsstarkes IT-Betriebsmodell verfolgen. Außerdem müssen sie herausragende Leistungen bei der Nutzung von Technologieplattformen, adaptiven Geschäfts- und Technologiepraktiken und Co-Innovationspartnern nachweisen, die ihr unternehmerisches Versprechen erfüllen. Forrester definiert eine zukunftsorientierte Technologiestrategie als die Fähigkeit eines Unternehmens, Risiken vorzubeugen und schnell auf sich ändernde Kunden- und Mitarbeiterbedürfnisse zu reagieren. Das Unternehmen nutzt hierbei neu konzipierte Betriebsmodelle, Technologieerfahrungen und optimierte Tech-Stacks, um das Unternehmenswachstum zu beschleunigen. Laut Forrester wachsen zukunftsfähige Unternehmen 2,7-mal schneller als andere Marktteilnehmer.- Enterprise Architecture: Diese Auszeichnung würdigt Technologieunternehmen, die sich durch ergebnisorientierte Unternehmensarchitektur (EA) auszeichnen. Die teilnehmenden Unternehmen müssen auch zeigen, inwiefern ihre EA-Praktiken Veränderungen, Wachstum und Differenzierung durch rechtzeitige, aber strategische Entscheidungen fördern.Die vollständigen Kriterien für die Nominierung und die Bewerbungsunterlagen finden Sie für Unternehmen aus den USA hier, für Unternehmen im Raum EMEA hier, und für den Raum APAC hier. In allen drei Regionen endet die Bewerbungsfrist am 3. Juni 2022."Forresters Preisverleihung ist eine Gelegenheit für Technologieverantwortliche und Führungskräfte auf der ganzen Welt zu zeigen, wie es ihnen gelingt, sich schnell an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen und so wettbewerbsfähig zu bleiben", sagte Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester. "Diese Auszeichnungen bewerten Unternehmen nach ihrer technologischen Kompetenzen - und belohnen die Fähigkeit, ihr Geschäft mit Hilfe von Plattformen, Partnerschaften und wachstumsbeschleunigenden Praktiken, anpassungsfähiger, kreativer und widerstandsfähiger zu machen."Die Preisträger werden auf der Technology & Innovation North America (29. bis 30. September 2022), der Technology & Innovation EMEA (13. bis 14. Oktober 2022) und der Technology & Innovation APAC (15. bis 16. November 2022) bekannt gegeben.Ressourcen:- Registrieren Sie sich hier für Forresters Tech-Konferenzen 'Technology & Innovation' North America, EMEA und APAC.- Erfahren Sie mehr über das Forrester Awards 2022 Programm.- Mehr Einblicke für Führungskräfte im Technologiebereich erhalten Sie hier.- Erfahren Sie mehr über Forrester Decisions for Technology Executives und Forrester Decisions for Technology Architecture & Delivery.Informationen zu Forrester Forrester (NASDAQ: FORR) ist eines der einflussreichsten und innovativsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir arbeiten mit Unternehmens- und Technologieführern zusammen, um kundenzentrierte Unternehmensvisionen, -strategien und -umsetzungen zu entwickeln, die den wirtschaftlichen Erfolg beschleunigen. Für seine fundierten und renommierten Marktanalysen im Bereich Technologie und IT greift Forrester auf ein Sample von mehr als 700 000 Verbrauchern und Führungskräften in den globalen Märkten zurück - das Fundament der Expertise von Forrester. Durch firmeneigene Forschung, Daten und Analysen, kundenspezifische Beratung, exklusive Peer Groups, Zertifizierungen, Veranstaltungen und 70 Millionen Realtime-Feedback-Abstimmungen revolutionieren wir die Art und Weise, wie Unternehmen im Zeitalter des Kunden wachsen; erfahren Sie mehr unter forrester.com.ikantor@forrester.comPressekontakt:Ira KantorPublic RelationsForrester Research, Inc.ikantor@forrester.comOriginal-Content von: Forrester, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128658/5208030