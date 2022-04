Köln (ots) -Der WDR Rundfunkchor heißt mit Frühlingskonzerten in Bonn, Hürth und Köln ukrainische Familien in Nordrhein-Westfalen willkommen. André Gatzke, WDR-Moderator der 'Sendung mit dem Elefanten' und der 'Maus zum Hören', und Dolmetscherin Yulia Potikha führen das Publikum gemeinsam durch das Programm der Veranstaltung. Am 3. Mai 2022 finden die ersten beiden Konzerte statt, insgesamt sind sechs Termine geplant.Bei dem Konzert, das von Rolf Schmitz-Malburg am Klavier begleitet wird, singen Mitglieder des WDR Rundfunkchors und die Familien gemeinsam deutsche und ukrainische Volks- und Kinderlieder. Zum Beispiel 'Bruder Jakob', von dem es eine Version in beiden Sprachen gibt, aber auch das 'Schildkröten-Lied', das in der Ukraine ein Kinderhit ist. Zusätzlich bringen André Gatzke und das Ensemble mit kleinen Tanz-Choreografien und Spielen ein wenig Abwechslung und Freude in den Familienalltag. Auch ein kleiner Sprachkurs mit einfachen Begriffen ist Teil des Programms.André Gatzke freut sich auf die Konzerte: 'Musik ist eine Sprache, die jeder versteht. Und auch wenn ich sie nicht fließend spreche, beherrsche ich den Dialekt 'Tanz' umso besser - wir verständigen uns einfach mit Händen, Füßen und ganz viel Herz. Und für das Musikalische haben wir ja zum Glück auch noch die Profis vom WDR Rundfunkchor.'Die kostenfreien Konzerte dauern jeweils rund 45 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.Die Konzerte finden statt am:3. Mai, 16 und 17 Uhr, Bonn/ Aloisiuskolleg (öffentliche Veranstaltung)5. Mai, 16 und 17 Uhr, Hürth/ Löhrerhof (öffentliche Veranstaltung)6. Mai, 16 und 17 Uhr, Köln/ Flüchtlingsunterkunft Hardtgenbuscher Kirchweg (geschlossene Veranstaltung)Weitere Konzerte sind für Anfang Juni in Planung.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5208072